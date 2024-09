Raši: Starnutie populácie je problém, aj SR čelí demografickej kríze

Budapešť 6. septembra (TASR) - Diskusie o starnutí populácie sú dôležité, aj Slovensko čelí demografickej kríze. Vyhlásil to v piatok v Budapešti slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši na stretnutí ministrov Európskej únie zodpovedných za kohéziu (sociálnu súdržnosť). TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Šéfovia rezortov diskutovali o riešeniach kohéznej politiky v kontexte demografických výziev. "Táto téma je pre Slovensko mimoriadne dôležitá, keďže patríme k tým členským štátom, ktorých populácia je výrazne ovplyvnená demografickými zmenami, v našom prípade v dôsledku starnutia populácie, prirodzeného úbytku, vyľudňovania niektorých regiónov, ako aj odlivu ľudí do zahraničia. Následkom je potom nedostatok zamestnancov či pracovníkov v rôznych oblastiach," podčiarkol v diskusii Raši.



Podľa jeho slov jednou z priorít súčasnej vlády, ktorá je zakotvená aj v jej programovom vyhlásení, je znižovanie regionálnych rozdielov.



"Musíme posilniť politiku súdržnosti so zameraním na investície do vzdelávania, tvorby pracovných miest a inovácií, aby sme si udržali a prilákali mladých odborníkov. Rovnako dôležité je podporovať návrat Slovákov zo zahraničia. Zároveň musíme vyčleniť primerané zdroje na posilnenie zdravotníckej infraštruktúry a dlhodobej sociálnej starostlivosti o rastúci počet seniorov, ako aj na investície do celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie, ktoré sú kľúčové pre udržanie aktívneho zapojenia seniorov," konštatoval minister Raši.



Slovensko v súčasnom programovom období vyčlenilo v rámci Programu Slovensko takmer 2 miliardy eur na opatrenia zamerané na demografické problémy a ministerstvo investícií očakáva prúdenie ďalších financií práve do tejto oblasti, píše sa v dokumente rezortu



"Politika súdržnosti je jednou z priorít aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Európa je v klesajúcom demografickom postavení, prirodzená pôrodnosť klesá takmer vo všetkých členských krajinách, čo je obrovský problém, predovšetkým z dôvodu vyľudňovania menej rozvinutých regiónov," povedal podľa agentúry maďarský minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics.