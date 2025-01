Raši: Štát robí všetko pre to, aby sa situácia na katastri vyriešila

Bratislava 9. januára (TASR) - Štát, ministerstvá aj bezpečnostné zložky robia podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) všetko pre to, aby sa situácia na katastri vyriešila. Raši to pre TASR vyhlásil v reakcii na kritiku opozície. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Čo je pozitívne, som rád, že predseda úradu informoval, že z hľadiska občanov a zabezpečenia ich dát a informácií bude všetko v poriadku a žiadne majetky žiadnych občanov nie sú ohrozené," uviedol Raši. Minister dodal, že Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) je samostatným ústredným orgánom štátnej správy.



Hnutie Slovensko vo štvrtok Rašiho kritizovalo za nízku mieru komunikácie kybernetického útoku na ÚGKK SR. V národnej rade by ho chceli odvolávať. Majetok občanov je podľa hnutia v ohrození.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Rezort vnútra reagoval, že za činnosť úradu nenesie žiadnu zodpovednosť.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.