< sekcia Slovensko
Raši: Štefánik bol výnimočnou osobnosťou, na prvom mieste mal SR
Štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič podčiarkol, že v prípade Štefánika išlo o vzrastom neveľkého, ale duchom obrovského človeka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košariská 21. júla (TASR) - Generál Milan Rastislav Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Pri príležitosti 146. výročia Štefánikovho narodenia to povedal pred jeho rodným domom v Košariskách v okrese Myjava predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Bol jednou z kľúčových osobností vzniku dnešného Slovenska, pretože s Edvardom Benešom a Tomášom Garriguom Masarykom boli tými, ktorí dokázali doslova a do písmena diplomaticky presadiť vznik Československa,“ podčiarkol. V súčasnej dobe podľa neho čelíme snahe mnohých prepisovať dejiny, pričom osobnosti, ktoré sú kľúčové pre slovenský národ, sa dostávajú do úzadia.
„Prvoradým cieľom pre každého z nás, bez ohľadu na to, čo robíme a kde sa aktuálne nachádzame, by malo byť bojovať za Slovensko, za Slovákov, za Slovenky, za náš národ a našu vlasť. A nie bojovať proti našej krajine,“ dodal Raši.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška upriamil pozornosť na jeden z citátov Štefánika obsahujúci slová ako veriť, milovať a pracovať. „Štefánik bol studnicou múdrosti, z ktorej môžeme čerpať aj teraz,“ povedal.
Štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič podčiarkol, že v prípade Štefánika išlo o vzrastom neveľkého, ale duchom obrovského človeka. „Stal sa velikánom a hrdinom histórie nášho národa,“ doplnil.
Výročie narodenia Štefánika si v jeho rodnom dome v Košariskách pripomenú aj počas víkendu 25. a 26. júla. Na návštevníkov čakajú v sobotu scénické vstupy s názvom Kaleidoskop života Štefánika i prednáška Martina Broniša o Štefánikovom detstve a jeho študentských rokoch. Výročiu Štefánikovho narodenia budú venované aj nedeľné slávnostné Služby Božie o 9.30 h v evanjelickom kostole v Košariskách.
Štefánik sa narodil 21. júla 1880. Zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný na mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
„Bol jednou z kľúčových osobností vzniku dnešného Slovenska, pretože s Edvardom Benešom a Tomášom Garriguom Masarykom boli tými, ktorí dokázali doslova a do písmena diplomaticky presadiť vznik Československa,“ podčiarkol. V súčasnej dobe podľa neho čelíme snahe mnohých prepisovať dejiny, pričom osobnosti, ktoré sú kľúčové pre slovenský národ, sa dostávajú do úzadia.
„Prvoradým cieľom pre každého z nás, bez ohľadu na to, čo robíme a kde sa aktuálne nachádzame, by malo byť bojovať za Slovensko, za Slovákov, za Slovenky, za náš národ a našu vlasť. A nie bojovať proti našej krajine,“ dodal Raši.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška upriamil pozornosť na jeden z citátov Štefánika obsahujúci slová ako veriť, milovať a pracovať. „Štefánik bol studnicou múdrosti, z ktorej môžeme čerpať aj teraz,“ povedal.
Štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič podčiarkol, že v prípade Štefánika išlo o vzrastom neveľkého, ale duchom obrovského človeka. „Stal sa velikánom a hrdinom histórie nášho národa,“ doplnil.
Výročie narodenia Štefánika si v jeho rodnom dome v Košariskách pripomenú aj počas víkendu 25. a 26. júla. Na návštevníkov čakajú v sobotu scénické vstupy s názvom Kaleidoskop života Štefánika i prednáška Martina Broniša o Štefánikovom detstve a jeho študentských rokoch. Výročiu Štefánikovho narodenia budú venované aj nedeľné slávnostné Služby Božie o 9.30 h v evanjelickom kostole v Košariskách.
Štefánik sa narodil 21. júla 1880. Zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný na mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.