Raši: Čas na podania majetkových priznaní uplynul

Bratislava 3. mája (TASR) - Termín podania majetkových priznaní verejných funkcionárov uplynul. Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií sa nimi zaoberá, skontrolovať musí okrem dátumu podania aj ich úplnosť. Pre TASR to povedal predseda výboru Richard Raši (Smer-SD).



"Termín podania majetkových priznaní je do 30 dní od nástupu do funkcie, čo sa týka poslancov NR SR alebo členov vlády SR, tento termín uplynul," skonštatoval Raši s tým, že vláda bola vymenovaná 21. marca 2020, teda termín mali do 21. apríla. Dodal, že ostatní verejní funkcionári mali priznania podať do 30. apríla.



Priblížil, že na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií bude po doručení priznaní prebiehať kontrola. Skontrolovať musia okrem dátumu doručenia aj ich úplnosť, ako aj to, či verejný funkcionár nie je v konflikte záujmov, teda či nevykonáva aj inú funkciu, ktorá je nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára.



Pre neskoré podanie majetkového priznania hrozí poslancom pokuta vo výške mesačného platu. Podľa zákona im hrozí pokuta aj v prípade, ak v oznámení uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje, a to vo výške trojnásobku mesačného platu.



Povinnosť podať majetkové priznanie sa týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Majetkové priznanie musia podľa zákona podať napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ SIS, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.