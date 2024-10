Raši: V Hlase máme predstavu o kandidátovi na ministra zdravotníctva

Bratislava 9. októbra (TASR) - V strane Hlas-SD máme predstavu o kandidátovi na post ministra zdravotníctva. Uviedol to minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) na stredajšej tlačovej besede po rokovaní vlády. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po rokovaní vlády potvrdil, že v najbližších dňoch bude verejnosť oboznámená s návrhom mena nového ministra zdravotníctva.



"Nová osoba, ktorá príde na pozíciu, musí konať okamžite od prvého dňa. Nemá ani také pohodlie, ako mala ministerka Dolinková, keď nastúpila," skonštatoval. Drucker je zároveň presvedčený, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) mala podporu šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a ostatných straníckych kolegov.



V súvislosti s rokovaním so zástupcami zdravotníckych organizácií o návrhu konsolidačných opatrení Raši ozrejmil, že rokovania prebiehať budú. "Zdravotnícke organizácie deklarovali žiadosť rokovať na úrovni pána predsedu vlády, ako som v médiách zachytil. Toto však nie je v našej kompetencii. Ministerstvo zdravotníctva s nimi však rokovať bude aj musí. Sú to ich prirodzení partneri," povedal Raši.



Zároveň doplnil, že sa budú hľadať také riešenia, aby aj pri zachovanej konsolidácii, ktorá je podľa jeho slov nevyhnutná, nenastal odliv zdravotníckych pracovníkov. "Bude sa hľadať to riešenie, ktoré bude schodné, aj pre rezort akceptovateľné, a hlavne bezpečné pre nášho pacienta," zhrnul Raši.



Dolinková v utorok (8. 10.) doručila prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu svoju demisiu. Hlava štátu ju ešte neprijala a zopakovala, že ministerkinu demisiu prijme v momente, keď od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) dostane návrh na jej nástupcu.