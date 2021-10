Raši: V reforme nemocníc sedia čísla, no chýba kontakt s realitou

Bratislava 27. októbra (TASR) - Reforma nemocníc sa tvorila "zhora dolu", čísla sedia, no chýba jej kontakt s realitou v regiónoch. Myslí si to poslanec Richard Raši (nezaradený). Dodal, že nespochybňuje cieľ, ktorý má spočívať v optimalizovaní cesty pacienta či v skrátení diagnostiky a liečby pacienta. Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) sa opozície opýtala, akú alternatívu ponúkajú. Dodala, že plán obnovy ráta s prílevom financií do zdravotníctva.



"Ľudia vnímajú zmenu akútnych lôžok na chronické za zásah a za stratu svojej nemocnice," povedal Raši v diskusii k návrhu na optimalizáciu siete nemocníc. "Robilo sa to zhora dole bez toho, aby sa to komunikovalo s tými, na ktorých má zdravotná starostlivosť ostať." Chyba sa podľa neho stala hneď na začiatku, keď sa v oficiálnom dokumente zverejnil plán redukcie lôžok, keď sa má 38 percent všetkých akútnych lôžok zmeniť na chronické.



"Keby sa analýza, ktorá vzišla z čísel, konfrontovala od začiatku v teréne s poskytovateľmi či samosprávami, možno by tento krok nemusel vyjsť do takých dramatických výstupov v regióne," vyhlásil Raši. Nie je podľa neho pravdou, že zrušením nemocnice sa zdravotníci presunú do ďalšej nemocnice. Zmenu podľa Rašiho treba urobiť vo sfére špecializovanej ambulantnej starostlivosti či v záchrannom systéme. "Keď sa nám toto podarí saturovať v regióne, potom môže prísť k zmene lôžkovej starostlivosti."



Bittó Cigániková pripomenula, že optimalizácia siete nemocníc (OSN) definuje konkrétny nárok pre pacienta, keď bude pacient vedieť, aký typ zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej kvalite a ako rýchlo. "Vytvára optimalizovanú sieť, stanovuje transparentné podmienky. Máme vzácne a obmedzené zdroje v zdravotníctve, OSN s nimi narába opatrne, aby sa zbytočne nemíňali," vyhlásila s tým, že plán obnovy prináša do zdravotníctva peniaze, prináša i dotácie pre vznik nových ambulancií. Ľudia podľa nej už teraz idú radšej ďalej na zákrok či operáciu, aby vedeli, že budú mať zaručenú kvalitu. OSN podľa nej vždy v minulosti neprešla len pre "politickú slabosť". Bittó Cigániková považuje za "obrovskú" chybu nepodporiť návrh v prvom čítaní.