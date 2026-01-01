< sekcia Slovensko
Raši: V roku 2026 máme príležitosť kultivovať spoločenskú klímu
Ak sa podľa neho v tomto roku dokáže zmeniť tón aj obsah verejnej diskusie, urobí sa pre Slovensko viac, než sa na prvý pohľad zdá.
Bratislava 1. januára (TASR) - V roku 2026 máme jedinečnú príležitosť kultivovať spoločenskú klímu. Vo svojom novoročnom príhovore to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Ak sa podľa neho v tomto roku dokáže zmeniť tón aj obsah verejnej diskusie, urobí sa pre Slovensko viac, než sa na prvý pohľad zdá. Raši upozornil, že Slovensko je poznačené vnútornými konfliktmi, rozdelením a neschopnosťou nájsť spoločnú reč aj v zásadných otázkach našej budúcnosti.
„Uplynulý rok možno bez váhania nazvať rokom zásadných protikladov. Bol mozaikou silný ľudských príbehov, ale aj vážnych zlyhaní, ktoré formovali náladu v spoločnosti,“ vyhlásil predseda parlamentu. Slovensko podľa jeho slov zažívalo v uplynulom roku aj tvár pochmúrnej vášňami bičovanej politiky, ktorá do spoločnosti vnášala nenávisť a rozdeľovala ľudí v rodinách aj na pracoviskách.
„Neznášanlivosť dominovala verejnému priestoru aj sociálnym sieťam, kontaminovala naše myslenie a len málokto sa dokázal jej vplyvu úplne vyhnúť,“ podotkol Raši s tým, že pozitívne príklady boli vytláčané na okraj a systematicky sa vytváral obraz krajiny ako miesta bez nádeje, z ktorého treba odísť. „Politiku so všetkými jej negatívami sme si nechali vstúpiť do každodenného života. Niektorí politici sa šírením agresivity a intolerancie stali súčasťou nášho podvedomia,“ skonštatoval predseda parlamentu.
Ako tvrdí, dnes stojíme pred úlohou vrátiť politike jej pôvodný zmysel, službu ľuďom a urobiť z politiky priestor dialógu, slušnosti a hľadania riešení. „Ak má politika opäť slúžiť ľuďom a nie rozdeľovať spoločnosť, musíme vstúpiť do roka 2026 s otázkami, čo chceme spoločne urobiť, aby bol lepší než ten predošlý a čím k tomu môže prispieť každý z nás,“ povedal Raši.
Odpovede na tieto otázky je podľa neho potrebné hľadať včas, pretože Slovensko je poznačené vnútornými konfliktmi, rozdelením a neschopnosťou nájsť spoločnú reč aj v zásadných otázkach našej budúcnosti. Tento jav pritom podľa predsedu Národnej rady SR nie je výlučne slovenský. „Negatívne emócie zosilňované sociálnymi médiami vidíme v celom svete,“ podotkol s tým, že v roku 2026 stojíme pred výzvou hľadať rovnováhu, chrániť sociálnu spravodlivosť a zároveň zodpovedne konsolidovať verejné financie.
„Víziou musí byť Slovensko, ktoré vytvára dôstojné podmienky pre život, podporuje hospodársky rast a využíva inovácie tak, aby obstálo medzi úspešnými krajinami. Rozvoj Slovenska musí byť cieľom, ktorý presahuje politické rozdiely bez ohľadu na názor, pôvod, vierovyznanie či národnosť,“ povedal Raši. Je presvedčený, že každý môže prispieť k zmene atmosféry v spoločnosti, a to počúvaním, toleranciou či ochotou pochopiť iný názor. „Pretože traumou Slovenska nie sú rozdielne názory, traumou je neschopnosť o nich kultúrne diskutovať, argumentovať, načúvať a hľadať kompromisy v záujme čo najširšej verejnosti,“ skonštatoval šéf parlamentu.
Pripomenul, že v roku 2026 budú mať občania opäť možnosť využiť svoje demokratické právo v komunálnych a regionálnych voľbách. Verí, že zvolení lídri budú pracovať odborne, profesionálne a v prospech ľudí. Spomenul aj Národnú radu SR, ktorá, ako tvrdí, musí fungovať predvídateľnejšie, pokojnejšie a efektívnejšie. „Nemá frustrovať ani polarizovať spoločnosť. Nemala by byť symbolom chaosu či legislatívnej improvizácie, ktoré oslabujú dôveru verejnosti v parlament a v demokraciu ako takú,“ uviedol.
Napriek všetkým výzvam zostáva podľa Rašiho Slovenská republika bezpečnou a stabilnou krajinou i domovom, ktorý svojim obyvateľom poskytuje priestor na život, prácu, rodinu aj realizáciu snov. „A stále má potenciál byť ešte lepšia,“ poznamenal.
