Raši verí, že vzniknú aj ďalšie projekty modelového parlamentu

Bratislava 28. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) verí, že podobné projekty ako Modelový parlament Slovenska (MPS) vzniknú aj v krajských mestách. Uviedol to vo svojom vystúpení počas rokovania MPS v pléne národnej rady.



„Keď sa dnes na vás pozerám, tak ste pre mňa nádejou, že tieto zložité časy dokážeme preklenúť. Počas predchádzajúcich dní ste sa naučili parlamentným zručnostiam, vyskúšali ste si prácu vo výboroch či ako sa pripravujú zákony, osvojili ste si princípy korektnej politickej a odbornej komunikácie. Naozaj vám zo srdca želám, aby sa raz mnohí z vás do tejto rokovacej miestnosti vrátili ako poslanci,“ uviedol.



Počas pondelka odpovedali na otázky študentov poslanci NR SR aj členovia vlády SR.



Predseda občianskeho združenia, ktoré MPS zriaďuje, Sebestyén Marosz poukázal na napätie a rozdelenie v spoločnosti aj v národnej rade. „Práve my mladí musíme byť tí, ktorí za týmto napätím a nenávisťou nakreslia hrubú čiaru, musíme ukázať, že politika sa dá robiť aj inak, s rešpektom, s ľudskosťou a s vedomím, že ten na druhej strane je predovšetkým človek, nie nepriateľ,“ upozornil. Ako dodal, ak si bude spoločnosť naďalej zvykať na urážky a mlčať, stratí nádej, že Slovensko bude krajinou, v ktorej sa občania dokážu spojiť.



MPS simuluje prácu poslancov Národnej rady SR od piatka (25. 4.) do pondelka. Na podujatí sa zúčastňuje 150 študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí počas štyroch dní simulovali prácu poslancov Národnej rady SR a tvorili návrhy zákonov. Podujatie v tejto forme zorganizovali štvrtýkrát.