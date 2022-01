Raši verí, že poslanci Sulíka podporia zníženie DPH pre gastro

Bratislava 16. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Hlase-SD, verí, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nerozprával do vetra a že jeho strana podporí zníženie DPH pre gastro. Reagoval tak na Sulíkove slová v nedeľnej diskusnej relácii TA3 o tom, že dlhodobo podporuje zníženie DPH pre tento sektor. TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Strana sa zároveň ohradila voči slovám ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) z diskusnej relácie v TV Markíza v súvislosti s obrannou dohodou s USA.



"Sulík môže pomôcť zachrániť gastrosektor na Slovensku," skonštatoval Raši. Stačí podľa neho, ak poslanci SaS v parlamente zahlasujú za návrh nezradených poslancov okolo Petra Pellegriniho, ktorý hovorí o znížení DPH na päť percent do konca roka a od roku 2023 trvalo na desať percent. Poznamenal, že práve gastrosektor patrí k odvetviam najviac postihnutým pandémiou.



V súvislosti s obrannou zmluvou s USA Hlas-SD vyzval Naďa, aby "prestal s klamstvami a lžami o tom, že predstavitelia strany negociovali tento nevýhodný text slovensko-americkej obrannej zmluvy". Strana pripomenula, že zmluva nebola predložená na rokovanie Pellegriniho vlády. "Čudujem sa ministrovi Naďovi, že používa lož ako pracovnú metódu, a tým sa snaží prekryť amaterizmus pri rokovaniach s americkou stranou, ktorého výsledkom je nevýhodná zmluva pre Slovensko," uviedol poslanec Peter Kmec. Za klamstvo označil i to, že zmluva priamo súvisí s nákupom stíhačiek a že je porovnateľná so zmluvou medzi USA a Maďarskom.