Raši: Vláda bude ešte dvakrát rokovať pred letnou prestávkou

Streda nad Bodrogom 1. júla (TASR) - Vládny kabinet bude mať ešte dve zasadnutia pred letnou prestávkou. Najbližšie vládne rokovanie bude v stredu (3. 7.) v Zákamennom v okrese Námestovo, nasledovať bude ďalšie zasadanie 10. júla. Letná prestávka v rokovaniach by mala trvať tri alebo štyri týždne. Potvrdil to v pondelok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



Je pritom podľa neho možné, že sa na júlovom vládnom zasadaní po májovom atentáte už objaví premiér Robert Fico (Smer-SD). "Veríme, že ešte do posledného rokovania, teda do prestávky, sa pán predseda vlády ukáže. Nemáme túto informáciu potvrdenú, ale veríme, že sa tak stane," povedal Raši pre TASR.



V Zákamennom sa bude vláda zaoberať aj podporou regiónu Oravy. "Tie rokovania budú mať dva rozmery, prvý bude lokálny, to znamená, budú sa podporovať projekty na základe žiadosti miest a obcí v daných okresoch, a potom to budú aj rozhodnutia k veľkým infraštruktúrnym projektom," povedal minister.