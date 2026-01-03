Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
Raši vyjadruje znepokojenie nad vojenskou intervenciou vo Venezuele

Na archívnej snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR- Martin Baumann

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele.

Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Veronika Piatková.

Slovenská republika zdôrazňuje potrebu zdržanlivosti, dialógu a rešpektovania demokratických princípov, ústavných rámcov a medzinárodného práva,“ vyhlásil Raši.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

