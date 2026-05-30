Raši vyzval PS, aby podporilo skrátenie volebného obdobia referendom
NR SR sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas-SD navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši v sobotu vyzval Progresívne Slovensko (PS), aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendom o vypísaní predčasných volieb. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
„Chcete dať ľuďom možnosť priamo v ústave, aby referende rozhodli o predčasných voľbách, alebo im ju dať nechcete? Povedzte jasne, či má mať občan právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať. A ak ste úprimne presvedčení, že jediným nositeľom moci na Slovensku je ľud, potom mu dajte v ústave možnosť požiadať o predčasné voľby,“ vyhlásil Raši.
NR SR sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas-SD navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu.
„Už tri roky sme mohli takúto možnosť zakotvenú ústave. Ibaže poslanci Šeliga, Kolíková Šipoš a ich ďalší kolegovia sa v roku 2023 v parlamente rozhodli, že ľuďom nechcú dať právo ukončiť volebné obdobie zlej a zlyhávajúcej vlády. Pretože je vraj ‚elegantnejšie‘, keď jediní, kto si môže skrátiť svoje volebné obdobie, sú samotní poslanci. Vtedy sme v Hlase sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť a teraz svoj sľub plníme,“ dodal Raši.
