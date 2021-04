Raši: Vyzývame vládu, aby umožnila slobodný výber vakcíny

Bratislava 19. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby čo najskôr umožnila občanom slobodný výber vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zvýšilo by to podľa nich ochotu ľudí nechať sa zaočkovať a štát by presne vedel, aké vakcíny má kontrahovať a kam ich má distribuovať. Člen strany a nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Neznižujme počet zaočkovaných ľudí tým, že im nedáme možnosť výberu," uviedol Raši. Poukázal na to, že ak treba ku kolektívnej imunite zaočkovať 60 percent obyvateľov, stále zostáva ešte vyše 2,3 milióna ľudí. Do očkovacej čakárne by malo podľa neho pribudnúť nové políčko, akou vakcínou je človek ochotný sa zaočkovať, kde by si záujemca mohol vyklikať buď všetky, alebo si vybrať iba niektoré.



Prednosť v očkovaní by však mali naďalej starší. "Štát môže dať ľuďom aj informáciu typu - vybrali ste si vakcínu od Pfizeru, ale vzhľadom na váš vek je pred vami v čakárni milión ľudí, takže na rad prídete až o tri mesiace. Ak by ste si vybrali inú vakcínu, na rad môžete prísť už dnes," načrtol Raši. Myslí si, že by to mohlo byť pre ľudí motivačné a každý by si sám vyhodnotil, či podstúpi riziko čakať niekoľko mesiacov alebo sa dá zaočkovať inou látkou. Dodal, že on sám je očkovaný AstrouZenecou a pri očkovaní sa drží hesla – najlepšia vakcína je tá, ktorú môžem dostať hneď.



Ak sa bude na Slovensku očkovať vakcínou Sputnik V, rovnako by podľa Rašiho mala pribudnúť do výberu. Občan by však mal byť upozornený, že ide o neregistrovanú vakcínu a mali by byť uvedené aj všetky riziká.