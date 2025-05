VIDEO:Raši: Vzťahy SR s Maďarskom sú vynikajúce vo všetkých oblastiach

Budapešť 13. mája (TASR) - Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom sú vynikajúce na úrovni vlád, parlamentov i vo všetkých pracovných oblastiach vzájomnej spolupráce. Konštatoval to v utorok predseda Národnej rady SR Richard Raši v Budapešti po schôdzke s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Najviditeľnejšími výsledkami slovensko-maďarskej spolupráce sú podľa Rašiho cesty a mosty, ktoré spájajú naše krajiny. „Mnohé z nich sú stavané vďaka projektom cezhraničnej spolupráce. V uplynulých 15 rokoch sa vybudovalo takmer 20 nových prepojení medzi Slovenskom a Maďarskom,“ spresnil.







„To, že toho máme veľmi veľa spoločného, a že si vychádzame v ústrety, o tom svedčí aj pomoc v preprave zemného plynu na Slovensko. Maďarsku ďakujeme aj za pomoc v ochrane nášho vzdušného priestoru a na druhej strane veliteľom mnohonárodných síl NATO v Maďarsku je generál zo Slovenska,“ povedal Raši.



SR a Maďarsko majú podľa neho spoločné problémy, ale aj názory na riešenie migrácie a migračných kríz, ktoré Európu postihovali a určite postihovať budú. „Máme spoločné postoje aj k rozširovaniu Európskej únie, kde tvrdíme, že rozširovanie Únie je nevyhnutné a zároveň tvrdíme, že musí byť férové za dodržania všetkých prístupových pravidiel,“ pripomenul predseda NR SR.



Kövér vyzdvihol, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska a z hľadiska Slovenska je Maďarsko štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom. „Geografická pozícia, ekonomická štruktúra, ale aj výzvy týkajúce sa našich krajín sú si veľmi podobné, preto musíme spolupracovať aj na eliminácii týchto výziev,“ podotkol predseda maďarského parlamentu a podčiarkol nutnosť spolupráce najmä v oblasti energetiky.



Podľa jeho slov z vyjadrení predsedov vlád SR a Maďarska vyplýva, že obe krajiny majú podobnú predstavu o budúcnosti Európskej únie. „Máme záujem o silnú Úniu, ktorá však môže byť vybudovaná iba na základoch silných národných štátov,“ podčiarkol Kövér.



„Panuje zhoda v mnohých dôležitých otázkach, ako sú ceny energií a riešenie dodávok energií, ako je migračná kríza a ako ju riešiť, máme podobné názory na rozširovanie EÚ, a to za férových podmienok, aké sme museli splniť aj my,“ povedal Raši po stretnutí s prezidentom Tamásom Sulyokom. Dodal, že vo vzájomných slovensko-maďarských vzťahoch nie sú žiadne zásadné problémy otvorené.



Ďalej pripomenul, že SR a Maďarsko majú aj financie na podporu vzájomných projektov. Cez program Interreg je to 130 miliónov eur, ktoré zlepšujú život v prihraničných oblastiach. „Verím, že táto vzácna zhoda na tom, že chceme pracovať na spoločných projektoch v našich krajinách vydrží čo najviac, lebo je potrebné to dobré politické naladenie na zlepšovanie života ľudí v našich krajinách využiť. Po oboch stretnutiach som to cítil,“ podčiarkol predseda NR SR.





Rašiho popoludní prijme maďarský prezident Tamás Sulyok aj premiér Viktor Orbán.















(spravodajca TASR Ladislav Vallach)