Raši: Z našej strany sa vo vzťahu k našim partnerom v Česku nič nemení

Bratislava 10. marca (TASR) - Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) deklaroval, že vo vzťahu k českým partnerom sa z našej strany nič nemení a bude sa pokračovať v spolupráci založenej na spoločných programoch. Podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek v diskusnej relácii TV Markíza Na telo reagoval, že pozastavenie medzivládnych konzultácií z českej strany je následkom krokov slovenskej vlády.



"Ľudia môžu nadobudnúť dojem, že toto je vstúpenie zo strany českej vlády do prezidentskej kampane na Slovensku v prospech jedného kandidáta - Ivana Korčoka," povedal Raši. Poukázal aj na minulotýždňové stretnutie českého predsedu vlády Petra Fialu so šéfom PS Michalom Šimečkom. Valášek reagoval, že stretnutie bolo plánované už dlhšie, vyjadrenia Rašiho považuje za konšpirácie.



Minister nepovažuje za problém, že Slovensko nebolo pozvané na telekonferenciu ministrov zahraničných vecí a obrany, ktorá sa podľa jeho slov týkala vyzbrojovania Ukrajiny. Podľa Valáška bolo na konferenciu pozvaných 24 z 27 štátov EÚ. "Dohodli sa spoločné nákupy munície pre Ukrajinu, pomoc Ukrajine pri odmínovaní či kybernetickej obrane," dodal.



Opozičný poslanec v relácii podrobil kritike stretnutie slovenského šéfa rezortu zahraničia Juraja Blanára (Smer-SD) a ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na konferencii v Turecku. "Takéto stretnutia na všetky strany budú nevyhnutné, aby sa dosiahol mier," reagoval Raši.



Minister v relácii potvrdil, že Slovensku bolo zatiaľ pozdržané hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy. "Keď sa to odkomunikuje, predpokladám, že hodnotenie bude pokračovať a platba pôjde ďalej," ubezpečil. V prípade eurofondov ide podľa jeho slov len o neformálnu komunikáciu s Európskou komisiou. Valášek tvrdí, že vláda bola pripravená ohroziť eurofondy výmenou za beztrestnosť ľudí v podobe novely Trestného zákona.