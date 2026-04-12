Raši zablahoželal P. Magyarovi, verí že bude upevňovať vzťahy so SR
Maďarskí voliči sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli o ďalšom smerovaní štátu.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželal lídrovi maďarskej opozície Péterovi Magyarovi a jeho strane Tisza k víťazstvu v maďarských parlamentných voľbách. Verí, že Magyar bude svojou politikou upevňovať vzťahy so Slovenskou republikou. Uviedol to na sociálnej sieti.
„Maďarskí voliči sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli o ďalšom smerovaní štátu. Blahoželám víťazovi Péterovi Magyarovi a strane Tisza k volebnému víťazstvu a verím, že svojou politikou bude upevňovať dobré vzťahy so Slovenskou republikou a spoločne sa budeme podieľať na podpore a rozvoji V4, ako aj Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktorých sme súčasťou,“ priblížil Raši.
Podľa čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku dominuje strana TISZA opozičného lídra Pétra Magyara. Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“.
