< sekcia Slovensko
Raši: Záborská bola politička s pevnými hodnotami
Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Anna Záborská bola politička s pevnými hodnotami, ktorá dlhé roky slúžila Slovensku v domácej aj európskej politike. Vždy som si vážil jej zásadovosť a odhodlanie bojovať za svoje presvedčenie, hoci sme v politických otázkach často stáli na odlišných stranách. V súvislosti s úmrtím poslankyne to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej Rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.
Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).
„Jej odchod je stratou pre celý parlament. Úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym. Česť jej pamiatke,“ doplnil šéf parlamentu.
Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).