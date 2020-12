Raši: Žiga poprel medializované informácie, zatiaľ mu verím

Bratislava 17. decembra (TASR) - Podpredsedovia strany Hlas-SD a nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Richard Raši a Denisa Saková zatiaľ nevedeli potvrdiť medializované informácie o obvinení exministra hospodárstva a člena ich strany Petra Žigu. Raši uviedol, že informácie majú len z médií. Pripomenul, že Žiga už tieto informácie nedávno poprel a nemá preto dôvod mu neveriť.



"Zopakujem stanovisko Petra Žigu, ktorý tvrdí, že sa medializované informácie nezakladajú na pravde. Vylúčil, že by k takémuto skutku došlo. Nemám dôvod mu neveriť," uviedol Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii. Dodal, že exminister sám povedal, že čaká na predvolanie, aby mohol poskytnúť informácie. Raši preto verí, že orgány činné v trestnom konaní tak urobia. Vyzerá to podľa neho tak, že obvinenie je založené len na výpovedi kajúcnika, ktorý sa "chce dostať do zmierlivejšej formy trestu".



Exministerka vnútra Saková potvrdila, že zatiaľ nemajú žiadne bližšie informácie. Nevedela, či sa už Žiga rozprával s lídrom strany Petrom Pellegrinim o informáciách o možnom úplatku zo strany Žigu.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči exministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi za prečin podplácania. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. V prípade dokázania viny mu podľa príslušného paragrafu Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.



Peter Žiga je v súčasnosti poslancom Národnej rady (NR) SR a pôsobí v mimoparlamentnej strane Hlas-SD. Medializované podozrenia z podplácania na začiatku decembra odmietol. Uviedol, že nikdy neovplyvňoval žiadne vyšetrovanie vo svoj prospech ani v prospech príbuzných.