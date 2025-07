Raši:Inšpirujme sa Cyrilom a Metodom aj v našej zahraničnej politike

Bratislava 5. júla (TASR) - Inšpirujme sa svätými Cyrilom a Metodom aj v našej domácej a zahraničnej politike. Podporujme doma hodnoty vzdelania, kultúry a vzájomného porozumenia a zároveň dôsledne trvajme na mierovom spolužití národov, na tolerancii i diplomacii. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) počas celonárodných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa konajú na hrade Devín.



Raši pripomenul, že postoje Cyrila a Metoda sú inšpiratívne aj v súčasnosti. „Pri šírení viery a tvorbe nového písma pristupovali svätí Cyril a Metod s toleranciou a úctou k tradíciám a zvykom slovanského obyvateľstva. Vďaka tomu povzniesli staroslovienčinu na štvrtý liturgický jazyk. Zároveň priniesli do vtedajšieho spoločenstva prvé myšlienky rovnosti a presvedčenie, že každý národ má právo sláviť Boha vo svojej rodnej reči a byť si pred ním rovný,“ priblížil s tým, že vzdelanie je najväčším darom, ktorý môžeme dať mladej generácii. „A pracovitosť je cestou k tomu, ako ten dar čo najlepšie využiť,“ doplnil. Šéf parlamentu zároveň ocenil myšlienku rovnosti, pretože „všetky národy či štáty - veľké i tie malé - majú rovnaké právo na mierovú, pokojnú a slobodnú existenciu“.



Poukázal aj na to, že Cyril a Metod nás naučili byť hrdí na svoje korene a zanechali nám aj duchovný a kultúrny odkaz, že mosty medzi národmi sa budujú schopnosťou viesť dialóg. „Naučili nás aj to, že spolupráca a zjednotenie na hodnotách humanizmu, slobody a rovnosti je základom našej národnej identity. Byť hrdým Slovákom s úprimnou láskou k svojej vlasti je v súlade s pocitom Európana hrdého na hodnoty európskej civilizácie,“ dodal.



Pokiaľ budeme hľadať cestu k pozdvihnutiu slovenského národa cez vzdelanie a kultúru, ako aj hľadať spôsob mierového spolunažívania národov v Európe i v celom svete, keď dokážeme v duchu tolerancie rozvíjať spoluprácu, potom môžeme podľa Rašiho hrdo povedať, že „cyrilo-metodské dedičstvo máme nielen zapísané v preambule našej ústavy, ale každý jeden deň ho pretavujeme do našich životov“.