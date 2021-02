Raši:Odvolanie Sabola z postu generálneho riaditeľa VÚSCH je nesprávne

Košice 5. februára (TASR) – Odvolanie Františka Sabola z postu generálneho riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) je veľkou ranou pre Košice a celý východoslovenský región. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej (NR) SR, podpredseda Hlasu-SD, exminister zdravotníctva a zároveň bývalý primátor Košíc Richard Raši. „Je to rozhodnutie neodôvodniteľné, nesprávne a skutočne politicky hlúpe,“ uviedol vo svojej reakcii.



Sabol bol zakladateľom ústavu a viedol ho od jeho vzniku. Ako Raši povedal, vybudoval z neho zdravotnícke zariadenie európskej úrovne. Do pozície riaditeľa ho vymenoval vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac a zostal ním aj počas pôsobenia všetkých ďalších ministrov. „Ani dnes na jeho odvolanie nie sú žiadne racionálne dôvody – kardioústav poskytuje špičkovú starostlivosť, je pacientmi vysoko hodnotený a dosahuje mimoriadne dobré hospodárske výsledky,“ skonštatoval Raši.



Podľa jeho slov sa riadenie špičkového zdravotníckeho zariadenia zásadne líši od riadenia veľkej firmy. „Profesor Sabol bol odvolaný na politický pokyn napriek tomu, že nová vládna koalícia sa pred voľbami zakrývala transparentnosťou pri výberových konaniach. A teraz plošne dosadzuje na vedúce miesta svojich nominantov,“ uviedol.



Sabola vo štvrtok (4. 2.) z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do funkcie vymenoval Antona Juru, ktorý je podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR skúseným manažérom s dlhoročnou praxou v riadení prevažne priemyselných spoločností. Podpredsedom predstavenstva sa stal Martin Studenčan a členom predstavenstva Štefan Lukačin. Hlavnými prioritami nového vedenia VÚSCH má byť podľa rezortu rozšírenie spektra medicínskych výkonov, zvýšenie kvality poskytovaných služieb či skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. Inštitúciu má viesť do ukončenia transparentného výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.



Podporu Sabolovi vyjadrili aj zamestnanci VÚSCH, odborári, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj súčasné vedenie mesta. Sabol pre TASR povedal, že jeho odvolanie bolo krátke a dôvody mu neboli oznámené.