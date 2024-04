Raši:Riešenia kompenzácií výdavkov na 13. dôchodky predstavia ministri

Bratislava 20. apríla (TASR) - Riešenie kompenzácií výdavkov na schválené 13. dôchodky predstavia v najbližšom období minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a práce Erik Tomáš (Hlas-SD). V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy o tom ubezpečil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.



"Musíme, samozrejme, prihliadať na to, aby sme aj po schválení 13. dôchodkov plnili stanovené limity vrátane znižovania deficitu verejných financií," upozornil Raši. Plnohodnotnú 13. dôchodkovú dávku vníma ako potrebné opatrenie pre seniorov, ktorých nemalá časť žije na hranici chudoby. Ocenil preto i poslancov opozície, ktorí za návrh zahlasovali, vrátane spoludiskutujúceho v relácii, predsedu KDH Milana Majerského.



Ten v súvislosti s podporou návrhu uviedol, že v KDH navrhovali iný spôsob realizácie opatrenia a za efektívnejšie považujú adresnejšie kroky na pomoc ekonomicky najslabším. Svoje hlasy však napokon pridali. "Tým najpodstatnejším je pre nás človek a nám nie je jedno, ako žijú slovenskí dôchodcovia," argumentoval Majerský.



Na otázku, či pri hľadaní zdrojov na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s 13. dôchodkami dôjde k zmenám v druhom pilieri, uviedol Raši, že túto tému generuje aj fakt, "že sa objavili dôchodcovia s dvojpilierovým systémom, ktorí majú nižšie dôchodky, ako by ich mali, ak by ostali len v prvom pilieri."



Minister v relácii prednahrávanej v piatok (19. 4.) takisto potvrdil, že podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) ho uistil o dodržaní piatkového termínu pre odpoveď na list Európskej komisie (EK) pýtajúcej sa na garancie ochrany finančných záujmov EÚ po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry. "Ubezpečil ma, že na všetky otázky v liste Komisie Slovensko odpovedalo," uviedol Raši. Odpovede majú podľa neho EK presvedčiť, že ochrana eurofondov bude garantovaná ešte lepšie ako doteraz.



Majerský sa vyjadril k listu, ktorým sa v tejto súvislosti KDH obrátilo na predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú. Zdôraznil, že Slovensko nemôže byť postihnuté stratou eurofondov za výsledky volieb. "Ak EK dostáva uistenie o dostatočných opatreniach, musí to rešpektovať a nevstupovať do výlučných kompetencií členských štátov," podotkol.



Obaja diskutujúci sa v relácii takisto zhodli, že zákon, ktorý umožňuje odstrel medveďov v rizikových situáciách, predložený koalíciou v spolupráci s KDH, prináša dostatočný systém protiváh a bŕzd, aby nedošlo k jeho zneužívaniu a svojvoľnému vykladaniu či aplikácii.