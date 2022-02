Rast počtu kúpeľných hostí spomalila pandémia

Bratislava 12. februára (TASR) - Počet pacientov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorým kúpeľnú liečbu uhradila zdravotná poisťovňa, stúpal až do roku 2019. V roku 2020 pre protipandemické opatrenia poklesla úhrada poisťovňou o 22,3 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Vyplýva to zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020.



Kým v roku 2018 zaplatili zdravotné poisťovne kúpeľnú liečbu pre 72.702 pacientov, v roku 2019 to bolo pre 67.763 pacientov a v roku 2020 to bolo ešte menej - pre 52.677 pacientov. Rovnako počet liečených klientov – samoplatcov až do roku 2019 stúpal výraznejším tempom.



Najčastejším dôvodom kúpeľnej liečby u dospelých pacientov sú dlhodobo choroby pohybového ústrojenstva, netuberkulózne choroby dýchacích ciest a choroby obehového ústrojenstva.



U detí bolo najviac liečebných pobytov pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. "Detskí pacienti absolvovali liečbu najmä v súvislosti s diagnózami skolióza, vazomotorická a alergická nádcha a astma – záduch," spresnila správa.