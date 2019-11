Analýza: Rast vedy a výskumu závisí od zvýšenia ich financovania

Bratislava 13. novembra (TASR) – Systém slovenskej vedy a techniky disponuje využiteľným potenciálom funkčných schém podpory výskumu a vývoja, avšak pre ich využitie v plnej miere je potrebné posilniť ich financovanie. Konštatuje to Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2018. Správu, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v stredu vzala vláda na vedomie.



Autori správy spresňujú, že v roku 2018 dosiahli celkové výdavky na výskum a vývoj podiel na hrubom domácom produkte (HDP) vo výške 0,83 percenta (750,94 miliónov eur) čo predstavuje zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 0,05 percentuálneho bodu. "SR patrí v EÚ medzi krajiny s najnižšou úrovňou výdavkov na výskum a vývoj. V porovnaní za rok 2017 zaostáva Slovensko nielen za priemerom EÚ (1,6 percenta HDP), ale aj za krajinami V4, najmä Českom, kde v roku 2017 vynakladali na vedu a výskum prostriedky vo výške 1,8 percenta HDP," upozorňujú predkladatelia.



Zvýšenie miery financovania existujúcich schém by podľa nich umožnilo zvýšiť mieru zapojenia podnikateľského sektora do financovania výskumu a vývoja a priame uplatnenie výsledkov v praxi. "Vyššia účasť podnikateľského sektora v spolupráci s akademickým sektorom vytvorí vhodné podmienky pre rozvoj mladých vedeckých pracovníkov s víziou ich ďalšieho profesijného rastu v prostredí špičkového výskumu a vývoja," dodávajú.



Za nevyhnutné považujú posilňovanie účasti SR v komunitárnych programoch EÚ (Horizont 2020, pripravovaný program Horizont Európa) v záujme zvýšenia participácie slovenských inštitúcií a posilnenia čerpania finančných prostriedkov.



V rámci záverečných odporúčaní autori správy poukazujú tiež na potrebu schváliť a realizovať štátne programy výskumu a vývoja na obdobie ďalších rokov a systematicky rozvíjať ľudské zdroje v oblasti vedy a techniky. Pokračovať by sa malo v podpore cirkulácie a návratu odborníkov zo zahraničia.