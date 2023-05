Rastislav Káčer požiadal prezidentku o odobratie poverenia

Bratislava 5. mája (TASR) - Dočasne poverený minister Rastislav Káčer požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí. Oficiálnu žiadosť z dôvodu prebiehajúcej zahraničnej cesty do kancelárie prezidentky ešte nedoručil. Pre TASR to potvrdil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Poverený minister Rastislav Káčer poslal dnes predpoludním zo zahraničnej služobnej cesty prezidentke Zuzane Čaputovej sken listu, v ktorom ju požiadal o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí," priblížil hovorca. Oficiálnu žiadosť Prezidentský palác ešte nedostal, keďže Káčer je na pracovnej ceste v zahraničí.



Vláde Eduarda Hegera vyslovila Národná rada (NR) SR nedôveru ešte v decembri minulého roka. Prezidentka kabinet dočasne poverila vládnutím do predčasných parlamentných volieb. Odvtedy už z vlády odišiel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a vo funkcii ministra financií skončil aj líder OĽANO Igor Matovič. Vedením oboch rezortov je nateraz poverený premiér. Aktuálne je na odchode z ministerského postu aj Samuel Vlčan.