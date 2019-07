Ravasz: Pracovná skupina nastaví podporné opatrenia k povinným škôlkam

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pre povinnú predškolskú výchovu obráti s podaním na Ústavný súd SR.

Bratislava 10. júla (TASR) – Vo štvrtok 11. júla sa uskutoční prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá má za úlohu nastavenie podporných opatrení k zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti. Na sociálnej sieti to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) po tom, čo v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona.



Poukázal na to, že argumentácia prezidentky je jasná. "V porovnaní s inými krajinami EÚ však Slovensko výrazne zaostáva v pripravenosti detí na nástup do prvého ročníka základnej školy. Povinná predškolská príprava je pritom bežným spôsobom riešenia tohto problému aj v okolitých krajinách," uviedla prezidentka.



"Zákon predstavuje iba základy, na ktorých treba ďalej stavať a pokračovať. Zákon je iba základná konštrukcia, ktorú musíme dotvoriť vo forme podporných opatrení. Musíme dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov a gradovať úsilie pri práci s rodinami. Týmito krokmi dokážeme postupne rozšíriť povinnú predškolskú výchovu vekovo smerom nadol, tak ako to majú v okolitých krajinách," poznamenal Ravasz po tom, čo novelu školského zákona schválil parlament.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) víta rozhodnutie prezidentky, keďže podľa nej ide o jeden zo zásadných krokov, ktorý pomôže zlepšiť výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pre povinnú predškolskú výchovu obráti s podaním na Ústavný súd SR. "Sme presvedčení o rozpore zákona s ústavou aj princípmi ochrany samospráv, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo ratifikáciou európskej charty," uviedol pre TASR hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.