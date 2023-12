Ráž: EÚ nemá odpoveď pre kamionistov blokujúcich ukrajinské hranice

Brusel 4. decembra (TASR) - Zasadnutie ministrov dopravy EÚ neponúklo momentálne žiadnu odpoveď slovenským či poľským kamionistom blokujúcich svojich lacnejších ukrajinských kolegov na hraničných prechodoch. Uviedol to v pondelok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD) v rámci zasadnutia Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli.



Minister skonštatoval, že viaceré členské krajiny EÚ podporujú iniciatívu Poľska, Slovenska a Maďarska sprísniť podmienky pre ukrajinských vodičov kamiónov, ďalšie krajiny a tiež Európska komisia však upozorňujú na solidaritu a pripomínajú, že po vstupe do EÚ v tejto pozícii boli aj naše krajiny.



Potvrdil, že Poľsko prišlo s návrhom, aby na úrovni EÚ došlo k prehodnoteniu zmluvy o uvoľnení pracovných povoleniek pre ukrajinských šoférov, pričom z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa k tejto výzve pridalo aj Slovensko a Maďarsko, kým Česká republika zostala neutrálna. Podporné stanovisko naznačili tri pobaltské krajiny.



"Boli tam však štáty, ktoré vystúpili vyslovene proti a ktoré vyzdvihovali, že solidarita s Ukrajinou by mala byť silná a jednoznačná. Ani Európska komisia nemala pochopenie pre tie blokády hraníc a ani pre spôsob, akým slovenské združenia k tomu pristupujú," opísal situáciu Ráž.



Spresnil, že tri krajiny žiadajúce zmenu, a teda aj ochranu pred lacnou konkurenciou "si urobili svoju prácu" a predniesli tento bod vo všetkej vážnosti a so všetkou razanciou, aby situáciu s blokádou hraníc upokojili.







Zasadnutie Rady ministrov však neponúklo žiadnu odpoveď slovenským či poľským kamionistom blokujúcich svojich ukrajinských kolegov na hraničných priechodoch. Ráž pripomenul, že v marci 2004 zasadne spoločný výbor (najskôr členské štáty a potom predsednícka krajina s Ukrajinou) v rámci Rady EÚ, ktorý bude riešiť ako ďalej naložiť s podmienkami pre šoférov nákladných áut z Ukrajiny, či ich predlžiť alebo zrušiť po dátume, ktorý vyprší 30. júna na budúci rok.



Pre slovenských či poľských dopravcov to podľa jeho slov znamená, že musia rokovať s vládou o tom, ako zaistiť priechodnosť hraničných priechodov.



"V najbližších mesiacoch to bude o tom, aby sme našli nejaké spoločné riešenie. Môžeme im vyjsť v ústrety v iných témach, tam, kde to dokážeme. V tejto chvíli je záver Európskej komisie známy a ťažko s tým niečo urobíme," vysvetlil Ráž.



Tvrdí, že štáty, ktoré v tomto podporili iniciatívu troch krajín, nevnímajú túto záležitosť politicky, ale vecne, že to treba riešiť, lebo ide o ohrozenie pracovného trhu EÚ.



"Na druhej strane, ako upozornila aj Európska komisia, boli časy, keď Slovensko vstúpilo do EÚ a kedy rovnako reagovali na slovenských dopravcov nemeckí dopravcovia a staršie členské štáty. Aj na to treba myslieť. Je na nás, aby sme s našimi združeniami rokovali a našli spôsob, ako im pomôcť," odkázal minister dopravy.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)