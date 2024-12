Ráž: Ktoré mosty majú byť zrekonštruované, určí štúdia

Bratislava 28. decembra (TASR) - Počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré by mali byť zrekonštruované prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty), určí štúdia uskutočniteľnosti. Vypracovať ju má poradca, ktorého aktuálne ministerstvo dopravy vyberá. Pre TASR to uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Aktuálne vyhodnocujeme splnenie podmienok účasti v súťaži na poradcu, ktorý má vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti plánovaného PPP projektu rekonštrukcie mostov a následne obstarať koncesionára. Presný počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré majú byť cez PPP projekt zrekonštruované, určí práve štúdia. Intenzívne na tom pracujeme, rekonštrukcia mostov je pre nás prioritou," priblížil minister.



Tender na poradenské služby k rekonštrukcii mostov v havarijnom stave vyhlásil rezort dopravy ešte v letných mesiacoch. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na takmer 7,8 milióna eur. Úlohou úspešného uchádzača bude analyzovať mosty, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave. Poskytnúť tiež má poradenstvo pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti a dokumentácie na výber súkromného partnera.



Opravy mostov v zlom či havarijnom stave avizoval Ráž ešte koncom minulého roka. Na rekonštrukciu plánoval rezort dať 40 miliónov eur. Podľa vtedajších vyjadrení ministra by mali PPP projekty pokryť rekonštrukcie približne 1800 mostov v správe Slovenskej správy ciest.



O financovaní rekonštrukcie mostov, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave, prostredníctvom PPP projektov uvažovalo už bývalé vedenie rezortu dopravy. Približne polovica mostov je totiž v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Podľa bývalého vedenia ministerstva dopravy ich počet rastie a ak sa nepodarí zabezpečiť financovanie, hrozí, že o desať rokov bude v nevyhovujúcom stave prakticky každý most na Slovensku.



Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že vyvinie maximálne úsilie, aby znížila počet mostov v zlom alebo havarijnom stave na cestách prvej triedy. Prisľúbila tiež zabezpečenie vytvorenia finančných a legislatívnych podmienok k uskutočneniu projektov mostného programu.