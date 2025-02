Ráž: Obnova trate Poprad-Vydrník by mala byť strategickou investíciou

Bratislava 26. februára (TASR) - Modernizácia traťového úseku Poprad Tatry - Vydrník by mala byť strategickou investíciou. Návrh, ktorý predkladá minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD), má schváliť vláda na stredajšom rokovaní.



Modernizácia sa týka vyše 14 kilometrov dlhého traťového úseku, zahŕňa aj výstavbu nového tunela, vybudovanie estakád, mostov i rozšírenie cesty I/66 v Poprade na štvorpruhovú komunikáciu. Na realizáciu stavebných prác bola uzavretá zmluva v rozsahu 442,7 milióna eur s DPH. Výstavba by sa mala začať v najbližšom období a ukončená by mala byť v novembri 2028.



Vláda bude na 75. schôdzi tiež rozhodovať o predĺžení poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2026. "Ďalšie prípadné predlžovanie bude automatické v nadväznosti na rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ)," uvádza v tejto súvislosti Ministerstvo vnútra SR, ktoré návrh prolongácie predložilo.



Kabinet má tiež rozhodnúť o zmene periodicity správy o výskyte afrického moru ošípaných (AMO). Kým v súčasnosti predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR takúto správu kvartálne - do konca každého štvrťroka, v prípade odobrenia vlády to bude dvakrát ročne, a to do konca mája a do konca novembra.



V programe rokovania bude aj aktualizovaný plán prípravy orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu na rok 2025 a výhľadovo i na rok 2026. V porovnaní s predchádzajúcimi plánmi zahŕňa aktualizovaný plán aj aktivity prípravy miestnych orgánov štátnej správy.