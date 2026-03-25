RE: SR mala koncom vlaňajška 72 nevykonaných rozsudkov ESĽP
Autor TASR
Štrasburg 25. marca (TASR) - Slovenská republika mala ku koncu minulého roka 72 prípadov, v ktorých ešte nevykonala rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Niektoré z nich sú pritom staré už najmenej päť rokov, skonštatoval vo výročnej správe zverejnenej v stredu Výbor ministrov Rady Európy. V rámci prípadov, ktoré pribudli za rok 2025, poukázal konkrétne na diskrimináciu rómskych detí v školách či zlyhanie pri vyšetrovaní obchodovania s ľuďmi. Problémom je tiež nedostatok ochranných záruk pre osoby, ktoré sú odpočúvané nedopatrením, ako aj prieťahy v konaniach. Informuje o tom TASR.
V tlačovej správe výbor ministrov vo všeobecnosti skonštatoval, že mnoho členských štátov Rady Európy so sídlom v Štrasburgu dosiahlo v roku 2025 pokrok pri vykonávaní rozsudkov a rozhodnutí súdu. Naďalej ale podľa tohto orgánu pretrvávajú vážne nedostatky, predovšetkým je však problémom zložitosť nových prípadov, neustály nárast počtu nevyriešených prípadov a skutočnosť, že viac ako 500 prípadov čaká na vyriešenie už viac ako päť rokov.
Pri Slovensku výročná správa za rok 2025 uvádza, že k 31. decembru 2025 štát nevykonal rozsudky ESĽP v 72 prípadoch (66 v roku 2024 a 69 v roku 2023). Z nich je celkom desať nevyriešených už päť a viac rokov. Patrí medzi ne najmä kauza ohľadom absencie ochrany osôb, ktoré boli nedopatrením zasiahnuté pri tajnom sledovaní. Výbor spomenul tiež skupinu prípadov týkajúcich sa neobmedzených právomocí uplatňovaných počas sledovacích operácií či prípady, ktoré súvisia s nadmernou dĺžkou občianskoprávnych a trestných konaní.
Naopak, vlani sa podarilo uzavrieť celkovo 19 prípadov (32 v roku 2024 a 20 v roku 2023). Uzavretý bol napríklad jeden kľúčový prípad týkajúci sa zlyhania úradov pri riadnom vyšetrovaní podozrení zo sexuálneho zneužívania, a to po cielenom informovaní a školeniach.
Výbor dostal vlani od súdu 25 nových prípadov proti Slovensku (29 v roku 2024 a 30 v roku 2023). Jeden z nich sa týkal „diskriminačného zaobchádzania s rómskymi žiakmi vo vzdelávaní z dôvodu zaradenia do špeciálnej triedy pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím“, zatiaľ čo ďalší sa zaoberal použitím sily proti Rómom počas ich zatknutia.
Medzi nové prípady tiež patrí, že slovenské vnútroštátne orgány nevykonali účinné vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi, aj keď mali dôvodné podozrenia.
Výbor ministrov zároveň v tlačovej správe vyzdvihol predovšetkým pozitívny vývoj na Ukrajine, ktorá napriek pokračujúcej ruskej invázii dosiahla pokrok vo vykonávaní rozsudkov, čo viedlo k uzavretiu 97 prípadov po splnení príslušných opatrení. Naopak, správa kritizuje Rusko za pretrvávajúcu nespoluprácu a neposkytovanie informácií, čo predstavuje významnú systémovú prekážku. Rusko bolo v roku 2022 vylúčené z Rady Európy, naďalej však má povinnosť vykonávať rozhodnutia ESĽP, zdôraznil na záver výbor.
