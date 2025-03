Rada Európy: Slovensko zlepšilo ochranu obetí obchodovania s ľuďmi

Štrasburg 26. marca (TASR) - Skupina expertov z Rady Európy pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) vo svojej najnovšej správe o Slovenskej republike uznáva jej pokrok v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Zároveň však poukazuje aj na nedostatky a vyzýva štátne orgány, aby zabránili obchodovaniu so zraniteľnými deťmi, identifikovali obete a účinne potrestali páchateľov. Správa hodnotí obdobie rokov 2020 až 2024. TASR o tom informoval hovorca Rady Európy (RE) Jaime Rodriguez.



Na Slovensku úrady každoročne identifikujú približne 50 obetí obchodovania s ľuďmi, najmä na účely sexuálneho vykorisťovania. Hneď za ním nasleduje pracovné vykorisťovanie. Väčšinu obetí tvoria ženy a takmer tretina obetí sú deti.



Slovenské orgány informovali, že obzvlášť ohrozené sú deti bez rodičovskej starostlivosti, deti žijúce v ústavnej starostlivosti, deti a dospelí z rómskej komunity, ľudia bez domova, migranti, žiadatelia o azyl a osoby so zdravotným postihnutím.



GRETA víta, že Slovensko rozšírilo svoj legislatívny rámec s cieľom posilniť opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi. Kľúčové zmeny zahŕňajú napríklad úpravy v Zákone o obetiach, ktoré uľahčujú prístup k štátnej kompenzácii, a vylepšený národný referenčný mechanizmus, ktorý zjednodušuje procesy identifikácie obetí a ich následného presmerovania na potrebné orgány.



Správa pozitívne hodnotí úsilie Slovenska o zvyšovanie povedomia a prevencie obchodovania s ľuďmi. Domnieva sa však, že orgány by mali posilniť kapacity vyšetrovateľov na monitorovanie online aktivít s cieľom odhaľovať a predchádzať trestným činom obchodovania s ľuďmi vykonávaným prostredníctvom digitálnych platforiem.



GRETA je ale znepokojená tým, že viaceré odporúčania z jej predchádzajúcich správ ešte neboli úplne implementované. Preto nalieha na slovenské orgány, aby zabezpečili rýchle a proaktívne vyšetrovanie prípadov obchodovania s ľuďmi a efektívne stíhanie, ktoré povedie k odstrašujúcim trestom.



Ďalším bodom je uľahčiť obetiam prístup k odškodneniu. To zahŕňa zabezpečenie právnej pomoci od začiatku trestného konania, zbieranie dôkazov o finančných ziskoch páchateľov a využívanie zákonov o zmrazení majetku, aby sa získali prostriedky na odškodnenie obetí.



Ako posledný krok uvádza poskytnutie zákonom stanoveného obdobia na zotavenie, počas ktorého by mali obete mať prístup k pomoci a ochrane ešte pred formálnym potvrdením ich statusu obetí.



Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) je nezávislý orgán, ktorý monitoruje, ako krajiny dodržiavajú Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Dohovor je záväzný pre všetkých 46 členských štátov Rady Európy, ako aj pre nečlenské štáty Bielorusko a Izrael.