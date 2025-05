Reakcie koalície na prezidentovu Správu o stave republiky

A. Danko chce robiť všetko pre to, aby sa problémy vysvetlili

Na snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini pomenoval vo svojej správe o stave republiky aktuálne problémy. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD).Kmeca potešilo, že prezident vyzval vládu aj opozíciu, aby spolupracovali na vízii Slovenska.poznamenal.Podpredseda vlády verí, že sa s hlavou štátu zhodne na vytvorení okrúhleho stola, kde pozvú koaličné aj opozičné strany a spoločne sa porozprávajú o vízii. Zároveň súhlasí aj s Pellegriniho vyjadrením, aby sa v rámci zahraničnej politiky nezabúdalo na západ.Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) zvýraznil časť z prezidentovej správy týkajúcu sa zahraničnej politiky. V slovách hlavy štátu našiel vyzdvihnutie práce rezortu diplomacie i filozofiu politiky na všetky svetové strany. Nemyslí si, že by Pellegrini v prejave naznačoval vzďaľovanie sa od západných spojencov a partnerov.dodal šéf slovenskej diplomacie.Správa prezidenta bola podľa šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vyvážená, vecná a inšpiratívna.poznamenal. Minister súhlasí aj s Pellegriniho výzvou na kultiváciu verejného priestoru. Správa prezidenta bola podľa neho výzvou - nie na spory, ale na spoluprácu.Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) označil správu o stave republiky za vyvážený prejav. Je rád, že prezident vyzdvihol aj veľké infraštruktúrne projekty, ktoré treba zrealizovať, inak bude Slovensko trvalo zaostávať.povedal novinárom Taraba. Súhlasí tiež s kritikou hlavy štátu o chýbajúcom prepojení medzi vládami. Slovensko podľa neho nepotrebuje množstvo koncepcií. Taraba si nemyslí, že Slovensko sa v zahraničnej politike od nejakej svetovej strany vzďaľuje, no súhlasí s tým, že medzi orientáciou SR na štyri svetové strany musí byť aj západ.Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) chce robiť všetko pre to, aby sa problémy medzi koaličnými stranami vysvetlili a aby sa im predchádzalo. Danko to uviedol v reakcii na správu o stave republiky, ktorú v stredu v parlamente predniesol prezident SR Peter Pellegrini.Z prejavu si podľa svojich slov zobral, že treba o problémoch v spoločnosti viac diskutovať a zahraničnú politiku vyvažovať.dodal.