Reakcia koalície na zvolenie nového Generálneho prokurátora

Na snímke predseda parlamentu SR Boris Kollár (Sme rodina), archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Vladimír Pčolinský, foto z archívu. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. decembra (TASR) - Zvolenie Maroša Žilinku spomedzi uchádzačov o funkciu generálneho prokurátora je výsledok kompromisu, ku ktorému klub OĽANO pristúpil, pretože celý čas hovorí o snahe dosiahnuť dohodu v koalícii. Po ohlásení výsledkov voľby kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR to vyhlásil podpredseda NRSR Gábor Grendel (OĽANO). Nevadí mu, že zaňho hlasovala aj opozícia. Tvrdí, že by vyhral aj bez takejto podpory. Opačný postup strany Za ľudí podľa neho nenaruší ďalšie fungovanie koalície.uviedol Grendel s tým, že spoločnú dohodu dodržali aj poslanci, ktorí navrhovali pôvodne iného kandidáta.Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš ocenil, že jeho klub drží dohody a je stabilným koaličným partnerom.povedal. Poďakoval sa aj koaličným partnerom, ktorí dohodu koalíce dodržali.Grendel Žilinku nevníma ako kandidáta jednej strany, teda hnutia Sme rodina, ktoré ho navrhlo. Podotkol, že je to kandidát, ktorý nemá na svojej minulosti žiadny šrám a dokázal sa ozvať, keď bolo treba.Žilinku spomedzi uchádzačov o post generálneho prokurátora zvolili poslanci 132 hlasmi zo 147 prítomných. Menovať do funkcie by ho mala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Generálny prokurátor sa volí na sedemročné obdobie.Generálna prokuratúra nemá riadneho šéfa už mesiace. Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) očakáva od zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Maroša Žilinku očistenie prokuratúry. Pevne verí, že sa v ňom Slovensko nesklame.uviedol Kollár v stanovisku.Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský ocenil, že Žilinku podporila drvivá väčšina prítomných koaličných poslancov. Deklaroval, že žiadne dohody o obsadení miest námestníkov generálneho prokurátora neboli. Skonštatoval, že aj opozícia uznala, že Žilinka je najvhodnejší kandidát. Žilinku do funkcie navrhla Slovenská advokátska komora a poslankyňa za Sme rodina Petra Hajšelová.Podľa Pčolinského je možné, že do konca roka sa vyhlási termín voľby špeciálneho prokurátora. Je podľa neho pravdepodobné, že už na najbližšej schôdzi by mohli voliť špeciálneho prokurátora.reagoval Pčolinský na otázku, či sa dá rozprávať o advokátovi Danielovi Lipšicovi ako kandidátovi na post špeciálneho prokurátora.