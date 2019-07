Reakcie opozičných politikov na dohodu PS, Spolu a KDH

Podľa Sulíka sa koalície tvoria až po voľbách.

Bratislava 10. júla (TASR) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) víta všetky aktivity, ktoré prispejú k tomu, aby po parlamentných voľbách neboli vo vláde strana Smer-SD, SNS a ĽSNS. Líder SaS Richard Sulík zas hovorí o tom, že koalície vznikajú po voľbách. Reagovali tak na dohodu o predvolebnej spolupráci mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS), Spolu-OD a KDH.



„Všetko čo prispeje k tomu, aby po parlamentných voľbách nevládla ani jedna z týchto strán, je pre Slovensko prínosom,“ uviedol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. Ako poukázal, jediné, čo hnutie požaduje, je nulová tolerancia korupcie predstaviteľov týchto strán. "Nebudeme nikdy ticho, ak vznikne akékoľvek podozrenie z korupcie," doplnil.



Podľa Sulíka sa koalície tvoria až po voľbách. "Ľudia rozhodnú, kto bude vo vláde a nie politici. SaS je poctivá a pripravená strana, jasne sme definovali, aké máme riešenia a vieme, s kým je možné ich presadiť. Netreba na to podpisovať dohody, treba mať dostatočnú podporu voličov," skonštatoval.



Dohoda o predvolebnej spolupráci mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS), Spolu-OD a KDH obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.



A. Kisku prekvapilo,že lídri v dohode neodmietli Smer, SNS a extrémistov

Líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska víta, že mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko (PS), Spolu-OD a KDH vedú dialóg a chcú spolupracovať. Prekvapilo ho, že v dokumente, ktorý dnes predstavitelia týchto troch strán podpísali, chýba vylúčenie spolupráce so Smerom-SD, SNS a "extrémistami". Tento postoj totiž Kiska očakáva od možných partnerov jeho strany. Dodal tiež, že bude pokračovať v debatách s opozičnými demokratickými stranami.



"Od začiatku hovorím, že celá demokratická opozícia musí občanom ukázať schopnosť spolupracovať a pripravenosť prevziať zodpovednosť za našu krajinu a vrátiť Slovensko späť všetkým ľuďom," reagoval Kiska na stredajší podpis dohody.



Kiska verí, že celá demokratická opozícia sa jasne dohodne na troch veciach. "Že vylučujeme vládu so Smerom a jeho klonmi, SNS a extrémistami, že našimi prioritami sú zdravotníctvo, spravodlivosť, boj proti korupcii a školstvo, a že naša vzájomná komunikácia bude férová a slušná," skonštatoval.



Predstavitelia PS, Spolu-OD a KDH v stredu podpísali dohodu o predvolebnej spolupráci. Dohodli sa v nej na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani a slušnej komunikácii. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Partneri avizovali, že k dohode sa môže pridať každá opozičná strana, ktorá bude s jej obsahom súhlasiť. Líder Spolu-OD Miroslav Beblavý označil Kiskovu stranu za obsahovo najbližšiu, preto je podľa neho možné, že by sa k dohode mohol pridať.