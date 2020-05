REAKCIE POLITIKOV na to, že sa Mamojka vzdal funkcie ústavného sudcu

Bratislava 13. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta, že sa ústavný sudca Mojmír Mamojka vzdal svojej funkcie. Rozhodnutie Mamojku ju neprekvapilo. Uviedla to v stredu pred vypočutím si správy o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2019 v parlamente.







Hlava štátu si myslí, že je v záujme všetkých, aby bol nový ústavný sudca zvolený čo najskôr. "Napriek tomu, že parlament má teraz intenzívny program, tak si do svojich priorít zahrnie aj túto prioritu. Je dobré, aby Ústavný súd (ÚS) SR fungoval v plnom zložení," uviedla Čaputová. Je zároveň rada, že rozhodnutie v stredu z Mamojkovej strany padlo. "Je to v prospech dôveryhodnosti justície," podotkla prezidentka.



Sudca Ústavného súdu SR Mamojka sa vzdáva funkcie po tom, čo boli medializované jeho správy s Marianom K. V januári na súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka vypovedal o Mamojkovi bývalý siskár, exnovinár a svedok Peter Tóth. Tvrdil, že sa s ním stretol v lete 2018 a odovzdal mu obálku s podaním na ÚS SR na podnet Mariana K. Sudca to v reakcii odmietol, pričom argumentoval aj tým, že senát ÚS, ktorého bol členom, v septembri 2018 odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariana K. týkajúcu sa jeho väzby. Mamojka si mal s Marianom K. písať v júni 2018.



Šeliga: Mamojku by mali preveriť orgány činné v trestnom konaní

Kontakty Mojmíra Mamojku by mali preveriť orgány činné v trestnom konaní. Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v reakcii na Mamojkove vzdanie sa funkcie sudcu Ústavného súdu SR.



„Nebudem skrývať, že som rád, že Mojmír Mamojka končí ako sudca Ústavného súdu. Opakovane som upozorňoval, že Mojmír Mamojka vzbudzoval vážne pochybnosti o svojej nezávislosti a nestrannosti a musí z Ústavného súdu SR preč,“ uviedol Šeliga. Jeho kontakty s Marianom K. a podozrenia na stretávanie s Petrom Tóthom boli podľa podpredsedu parlamentu závažným dôvodom, aby odišiel.



„Od Mamojku sa zrejme vysvetlenia nikdy nedočkáme, ale budeme ho naďalej požadovať. Jeho kontakty by teraz mali preveriť orgány činné v trestnom konaní. Ak teda neodpovie verejnosti, polícii odpovedať musí,“ hovorí Šeliga. Podpredseda NR SR dodal, že ak boli medzi Marianom K. a Mamojkom kontakty, tak je oprávnené sa pýtať, či ich obžalovaný z vraždy novinára niekedy v minulosti naozaj nevyužil.



SaS považuje Mamojkov odchod za prirodzené vyústenie po stálom tlaku

Koaličná strana SaS považuje za prirodzené vyústenie, že sa Mojmír Mamojka po neustálom tlaku vzdal funkcie sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) si myslí, že je po jeho odstúpení ÚS SR o jednu 13-tinu lepší.



„Verejne sme vyzývali Mojmíra Mamojku na odstúpenie aj preto, aby sa relevantné orgány zaoberali tým, ako mu k takému rozhodnutiu pomôcť,“ uviedol Baránik. Poslanec za SaS si myslí, že Mamojkovo odstúpenie je veľkou pomocou všetkým, ktorí sa nevedia dovolať spravodlivosti na slovenských súdoch či iných orgánoch.



OĽaNO: Človek ako M. Mamojka na Ústavnom súde nemal čo hľadať

Človek ako Mojmír Mamojka na Ústavnom súde (ÚS) SR nemal čo hľadať a nemal byť ani nikdy zvolený. Uviedol to predseda poslaneckého klubu koaličného hnutia OĽaNO Michal Šipoš v reakcii na Mamojkove odstúpenie z funkcie sudcu ÚS SR. TASR o tom informovala hovorkyňa OĽaNO Dáša Macaríková.



„Tento nominant Smeru-SD bol na Ústavný súd účelovo dosadený. Veríme, že sa čoskoro vyšetrí jeho komunikácia s Marianom K. a bude za to znášať adekvátne dôsledky,“ myslí si Šipoš. To, že Mamojka odstúpil, hnutie víta a považuje to za ďalší z hmatateľných úspechov novej vlády. „Našim cieľom je vrátiť občanom dôveru v štát a očistiť políciu, prokuratúru a súdnictvo od akýchkoľvek prejavov korupcie,“ doplnil predseda poslaneckého klubu.