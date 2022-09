Reakcie SLOVENSKÝCH POLITIKOV na úmrtie panovníčky Alžbety II.

Prečítajte si aj: VO VEKU 96 ROKOV ZOMRELA KRÁĽOVNÁ ALŽBETA II.

Londýn/Balmoral 8. septembra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrela vo štvrtok na škótskom zámku Balmoral britská kráľovná Alžbeta II. Oznámil to Buckinghamský palác.Teraz.sk prináša reakcie slovenských politikov na úmrtie kráľovnej Alžbety II.Kráľovná Alžbeta II. sa počas svojej 70-ročnej vlády stala príkladom a inšpiráciou pre všetkých. Vo štvrtok to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá po správe o úmrtí panovníčky vyjadrila sústrasť celej kráľovskej rodine aj obyvateľom Británie a Commonwealthu.napísala Čaputová na Twitteri.Zo slovenských politikov vyjadrili sústrasť britskej kráľovskej rodine aj premiér SR Eduard Heger a predseda Národnej rady Boris Kollár.Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok popoludní vo veku 96 rokov vo svojom škótskom sídle Balmoral. Novým monarchom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles, ktorý bude známy ako kráľ Karol III.Bratislava 8. septembra (TASR) - Osobnosť kráľovnej Alžbety II. obrusovala hrany sporov vnútri kráľovstva a zabezpečovala jeho stabilitu. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Doplnil, že britská panovníčka opúšťa svoju vlasť v zložitom období a jej nasledovník bude musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sa jej vyrovnal. Pripomenul tiež jej návštevu Slovenska v roku 2008. Šéf parlamentu vyjadril úprimnú sústrasť občanom Spojeného kráľovstva a celého Spoločenstva národov.uviedol predseda parlamentu v stanovisku, ktoré zaslala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.Návšteva britskej panovníčky na Slovensku v roku 2008 patrí podľa Kollára k tým najvýznamnejším udalostiam v našej novodobej histórii.pripomenul. Šéf parlamentu je presvedčený, že Alžbeta II. zostane navždy v srdciach svojich spoluobčanov i pokojamilovnej populácie sveta.Vo veku 96 rokov zomrela vo štvrtok britská kráľovná Alžbeta II. Bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Británie - na tróne bola 70 rokov. Novým kráľom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles.Alžbeta II. bola váženou a rešpektovanou panovníčkou, symbolom novodobej monarchie. S jej odchodom sa končí celá jedna etapa v ľudských dejinách. Vyhlásil to premiér SR Eduard Heger (OĽANO) a vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť kráľovskej rodine, ľudu Spojeného kráľovstva a krajinám britského Commonwealthu.Spôsob, akým vládla svojej krajine a pristupovala k ťažkým okamihom v osobnom či verejnom živote je podľa premiéra inšpiráciou pre všetkých. "vyhlásil Heger.Pripomenul, že Alžbeta II. na trón nastúpila ako mladá 26-ročná žena a odvtedy každý deň neúnavne a dôsledne pracovala pre svoju krajinu.skonštatoval predseda vlády.Osobnosť zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. si pripomínajú aj viacerí slovenskí ministri.napísalna sociálnej sieti. Hrdo, láskavo a slušne viedla podľa jeho slov krajinu v prosperujúcich momentoch, ale jej veľkosť sa ukázala najmä v ťažkých časoch.reagovalPoukázal na to, že zasvätila svoj život službe vlasti, a to aj ako dobrovoľná mladá vojačka počas druhej svetovej vojny.poznamenal na sociálnej sieti.pripomenul, že vo februári oslávila "neuveriteľné" 70. výročie od nástupu na trón.dodal na sociálnej sieti.Správa o úmrtí Alžbety II. zarmútila. Poukázala na to, že svojou osobnosťou si získala rešpekt svetových lídrov a pre mnohých bola vzorom.zhrnula na sociálnej sieti.