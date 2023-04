Reakcie slovenských politikov na vstup Fínska do NATO

Bratislava 4. apríla (TASR) - Fínsko urobilo vstupom do NATO dobré rozhodnutie, bude cenným spojencom. Skonštatoval to dočasne poverený premiér Eduard Heger. Zdôraznil, že ruskej imperiálnej rozpínavosti vieme čeliť iba spoločne. Vyzdvihol pritom bezpečnostné záruky členstva v Aliancii.



"Fínsko svojím vstupom do NATO urobilo dobré rozhodnutie a bude cenným spojencom vďaka svojim jasným hodnotám, vďaka dobre vyzbrojeným a početným ozbrojeným silám a vďaka svojej odolnosti voči hybridným hrozbám," uviedol. Vyzdvihol tiež úroveň vzdelania a históriu Fínska, ale aj vyspelý obranný priemysel, s ktorým má Slovensko rozvinutú spoluprácu.



Skonštatoval, že počas ruskej invázie na Ukrajinu sa vstup Slovenska do NATO ukázal ako dobrý krok. Je presvedčený, že rovnako sa tak ukáže aj rozhodnutie Fínska. "Nebyť Putinovej agresie voči Ukrajine, tak by zrejme k tomu tak skoro nedošlo. Fíni si za tie roky na svoju neutralitu zvykli a získali k nej aj emocionálny vzťah, pretože sa stala súčasťou obrazu krajiny. Avšak Putin rozsvietil všetky červené kontrolky svojich susedov," podotkol Heger.



Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Vlajka Fínska bude viať pred sídlom NATO v Bruseli, v abecednom poradí medzi Estónskom a Francúzskom. Vstup krajiny do NATO odobrilo minulý týždeň Turecko, ako posledná členská krajina Aliancie.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je súhlas všetkých 30 členských krajín. O vstupe Švédska však ešte nerozhodli Turecko ani Maďarsko.