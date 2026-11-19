< sekcia Slovensko
REBRÍČEK ZNALOSTI ANGLIČTINY: Slovensko je na popredných priečkach
Na čelo rebríčka sa dostalo Švédsko so 615 bodmi, ktoré sa posunulo z ôsmeho miesta na prvé.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovensko sa v znalosti angličtiny umiestnilo na 11. mieste zo 117 krajín a regiónov sveta a opäť dosiahlo najvyššie skóre spomedzi krajín V4. Najplynulejšie vedia po anglicky obyvatelia Bratislavského kraja, a to najmä Bratislavčania. Ukazuje to najnovší rebríček EF English Proficiency Index 2026 vzdelávacej organizácie EF Education First. Dáta vychádzajú z výsledkov viac ako 2,3 milióna dospelých.
Slovensko získalo v rebríčku 594 bodov, iba o bod menej, než bolo potrebné na umiestnenie v prvej svetovej desiatke. Oproti minulému roku však kleslo z desiatej na jedenástu priečku a stratilo 12 bodov. Z pásma veľmi vysokej znalosti angličtiny sa tým presunulo do pásma vysokej znalosti.
Na prvom mieste pri mestách skončila Bratislava so 600 bodmi, za ňou sa umiestnila Nitra s 599 bodmi a tretie skončili Košice s 590 bodmi. Hlavné mesto sa udržalo v pásme veľmi vysokej znalosti angličtiny, Nitru od tejto hranice delí jediný bod.
Podobné poradie ukazujú aj regionálne výsledky. Bratislavský kraj dosiahol 596 bodov, Nitriansky 592, Žilinský 590, Košický 589 a Prešovský 588 bodov.
Podrobné dáta ukazujú, kde má Slovensko najväčší priestor na zlepšenie. V čítaní dosiahli testovaní 619 bodov, v počúvaní 590, v písaní 529 a v hovorení 517 bodov. Rozdiel medzi čítaním a hovorením je na Slovensku 102 bodov, kým celosvetový priemer je 57 bodov.
„Výsledky nám pripomínajú, že rozumieť angličtine a vedieť ju aktívne používať sú dve odlišné zručnosti. Videá, seriály či ďalší obsah na internete nám môžu pomôcť rozvíjať porozumenie. Pohotovú reakciu, doplňujúcu otázku alebo vysvetlenie vlastného názoru si však potrebujeme precvičovať v rozhovore,“ skonštatovala country manažérka EF Education First Ivana Rumanová.
Na čelo rebríčka sa dostalo Švédsko so 615 bodmi, ktoré sa posunulo z ôsmeho miesta na prvé. Druhé sa umiestnilo Rakúsko, tretie Dánsko, štvrté Nemecko a za ním Holandsko, ktoré viedlo sedem rokov po sebe od roku 2019. Globálna úroveň angličtiny klesla piaty rok za sebou a horšie skóre než vlani dosiahli viac ako dve tretiny krajín, pri ktorých je možné medziročné porovnanie. Európa zostáva najsilnejším regiónom, no pokles zaznamenalo 27 z 33 hodnotených európskych krajín.
Slovensko získalo v rebríčku 594 bodov, iba o bod menej, než bolo potrebné na umiestnenie v prvej svetovej desiatke. Oproti minulému roku však kleslo z desiatej na jedenástu priečku a stratilo 12 bodov. Z pásma veľmi vysokej znalosti angličtiny sa tým presunulo do pásma vysokej znalosti.
Na prvom mieste pri mestách skončila Bratislava so 600 bodmi, za ňou sa umiestnila Nitra s 599 bodmi a tretie skončili Košice s 590 bodmi. Hlavné mesto sa udržalo v pásme veľmi vysokej znalosti angličtiny, Nitru od tejto hranice delí jediný bod.
Podobné poradie ukazujú aj regionálne výsledky. Bratislavský kraj dosiahol 596 bodov, Nitriansky 592, Žilinský 590, Košický 589 a Prešovský 588 bodov.
Podrobné dáta ukazujú, kde má Slovensko najväčší priestor na zlepšenie. V čítaní dosiahli testovaní 619 bodov, v počúvaní 590, v písaní 529 a v hovorení 517 bodov. Rozdiel medzi čítaním a hovorením je na Slovensku 102 bodov, kým celosvetový priemer je 57 bodov.
„Výsledky nám pripomínajú, že rozumieť angličtine a vedieť ju aktívne používať sú dve odlišné zručnosti. Videá, seriály či ďalší obsah na internete nám môžu pomôcť rozvíjať porozumenie. Pohotovú reakciu, doplňujúcu otázku alebo vysvetlenie vlastného názoru si však potrebujeme precvičovať v rozhovore,“ skonštatovala country manažérka EF Education First Ivana Rumanová.
Na čelo rebríčka sa dostalo Švédsko so 615 bodmi, ktoré sa posunulo z ôsmeho miesta na prvé. Druhé sa umiestnilo Rakúsko, tretie Dánsko, štvrté Nemecko a za ním Holandsko, ktoré viedlo sedem rokov po sebe od roku 2019. Globálna úroveň angličtiny klesla piaty rok za sebou a horšie skóre než vlani dosiahli viac ako dve tretiny krajín, pri ktorých je možné medziročné porovnanie. Európa zostáva najsilnejším regiónom, no pokles zaznamenalo 27 z 33 hodnotených európskych krajín.