Recyklátori: Textil určený do kontajnera musí byť čistý a suchý
Do textilného kontejnera patrí oblečenie všetkých typov ako tričká, košele, nohavice, svetre, bundy, posteľná bielizeň, utierky a uteráky, záclony a závesy a tiež textilné tašky.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Tričko či nohavice, ktoré smerujú do kontajnera na textil, musia byť čisté, suché a vypraté. Tieto vlastnosti rozhodujú o tom, či z opotrebovaného oblečenia vznikne tepelná izolácia, akustický panel alebo skončí na skládke. TASR o tom informovala Asociácia výrobcov a recyklátorov textilu (AVYRET). Zber textilu je povinný od 1. januára 2025.
„Ak do kontajnera na textil odložíte tričko, ktoré je ešte nejakým spôsobom nositeľné, je krásne vypraté a voňavé, tak ho ten triedič vyberie a použije v rámci systému,“ povedal predseda AVYRET a šéf skupiny Envirotex Miroslav Futrikanič.
Asociácia tvrdí, že vlhké alebo mokré kusy treba nechať najprv uschnúť. Voňavé a upravené oblečenie má väčšiu šancu na opätovné použitie. Aj výrazne opotrebované, ale čisté kusy môžu poslúžiť na recykláciu. „Textil musí byť v stave, v akom by ste ho mohli niekomu darovať. Ak by ste sa hanbili to niekomu dať do rúk, tak to ani nedávajte do kontajnera,“ doplnil Futrikanič.
Menej kvalitný, ale stále použiteľný materiál putuje podľa asociácie k recyklačným spoločnostiam. Tam sa transformuje na nové produkty od stavebných izolácií až po akustické panely. Problém však nastáva, keď do zberných nádob ľudia hádžu znečistený alebo premočený textil. „Štatistiky z Francúzska a Nemecka ukazujú, že len 30 až 40 percent vyzbieraného textilu je reálne recyklovateľných. Zvyšok býva znečistený, vlhký alebo zmiešaný s iným odpadom. Na Slovensku je situácia podobná - kontaminácia materiálu predstavuje jeden z najväčších problémov celého systému,“ skonštatovala AVYRET.
Do textilného kontejnera patrí oblečenie všetkých typov ako tričká, košele, nohavice, svetre, bundy, posteľná bielizeň, utierky a uteráky, záclony a závesy a tiež textilné tašky. Do zberných nádob nepatrí znečistené alebo mastné oblečenie, mokré alebo vlhké materiály, textílie s plesňami, vankúše, periny s náplňou, koberce a rohožky, priblížila asociácia.
Kvalitne vytriedený materiál podľa AVYRET dokáže ušetriť obciam financie. Vysvetlila, že čistý textil sa ľahšie a lacnejšie spracováva. Kontaminované zbery končia často na skládkach, pretože ich recyklácia nie je ekonomicky efektívna. Pre recyklačné spoločnosti predstavuje znečistený zber problém. Asociácia neodporúča vhadzovať do zberných nádob väčšie kusy textílií, ako sú koberce. „Pri pochybnostiach radšej materiál zaneste na zberný dvor,“ radí.
Každá obec môže mať mierne odlišný systém zberu. Pri nejasnostiach odporúča kontaktovať technické služby v meste či obci, sledovať lokálne informačné kampane a letáky.
