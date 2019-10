Redhammer:Požiadavky nových akreditačných štandardov kopírujú európske

Bratislava 30. októbra (TASR) – Požiadavky nových akreditačných štandardov pre slovenské vysoké školstvo kopírujú tie európske. Ako uviedol v stredu pre TASR predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer, členovia SAAVŠ študovali štandardy viacerých krajín, najmä české a britské. Nakoniec sa však vrátili k anglickému zneniu európskych štandardov.



"Tie sa nám zdajú veľmi prepracované a zdá sa nám, že je tam všetko," priblížil Redhammer. Zároveň potvrdil, že sa zmení najmä charakter získavania akreditácií, nie ich obťažnosť. "Vysoká škola si musí dovnútra zahrnúť mechanizmy, ktorými bude sama ako keby ten 'akreditačný bič' pliesť, a SAAVŠ príde na vyhodnocovanie efektívnosti ich vnútorných procesov. Proces bude širší, komplexnejší a bude mať charakter odporúčaní, aby sa školy mohli sústavne zlepšovať," priblížil Redhammer.



Výkonná rada SAAVŠ postupne spolu s expertmi a odborníkmi vytvorila návrh akreditačných štandardov. Ako poznamenal Redhammer, tento návrh mal byť predstavený do konca októbra. "Celkový zámer legislatívy bol upraviť a zmeniť spôsob akreditácie vysokých škôl a viac sa prispôsobiť európskym štandardom a európskym normám. Tie hovoria, že primárne zodpovedá za poskytované vzdelávanie tá ustanovizeň, ktorá ho poskytuje," povedal Redhammer s tým, že vysoké školy by mali mať viac svojich práv a možností regulovať, riadiť a zabezpečovať kvalitu.



"Celková právna úprava nahráva väčšej zodpovednosti vysokých škôl za kvalitu, ktorú poskytujú, teda kvalitu vzdelávania. To znamená, že na nich prejde trošku viac zodpovednosti," poznamenal Redhammer. Ako doplnil, SAAVŠ v stredu zverejní základné požiadavky, ktoré budú klásť pri akreditáciách na vysoké školy.



Výkonná rada SAAVŠ 24. októbra schválila materiál, ktorý je súborom požiadaviek podmieňujúcich udelenie akreditácií vysokým školám. Po stretnutí v Bratislave, ktoré sa v stredu uskutočnilo na pôde Ekonomickej univerzity, budú semináre aj v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici. "Cieľom tohto podujatia je, aby všetky zainteresované strany, všetci, ktorých sa akreditácie vysokých škôl dotýkajú, správne pochopili zámer a zmysel štandardov a mohli sa k nemu vyjadriť. Aby po diskusii mohli byť zapracované aj pripomienky, ktoré vychádzajú z praxe a požiadaviek spoločnosti. Následne bude dopracovaná aj detailná metodika na vyhodnocovanie týchto štandardov," dodal Redhammer.



Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 5. decembra. Začiatok akreditácií po nadobudnutí účinnosti štandardov sa predpokladá na február alebo marec 2020.