Reďkovka je bohatá na vitamín C, je aj prírodným zdrojom antioxidantov
Pravidelná konzumácia reďkovky môže podľa odborníčky zmierniť prejavy zápalových ochorení, ako sú akné alebo ekzém.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Reďkovka je bohatá na vitamín C a je tiež prírodným zdrojom antioxidantov. Na vitamíny a minerály je najvzácnejšia čierna reďkovka, ktorá okrem iného obsahuje významné množstvo draslíka. Vysoký podiel vody a nízky obsah kalórií robia z reďkovky ideálnu potravinu pri redukčných diétach. Uviedol to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RVÚZ) Bratislava na sociálnej sieti.
„Reďkovka je bohatá na vitamín C, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní imunitného systému a ochrane buniek pred oxidačným stresom. Obsahuje tiež vitamíny skupiny B, vitamín K a minerálne látky ako draslík, vápnik, horčík a fosfor,“ vysvetlila Katarína Blažová z RÚVZ.
Pravidelná konzumácia reďkovky môže podľa odborníčky zmierniť prejavy zápalových ochorení, ako sú akné alebo ekzém. Prítomnosť draslíka v reďkovke zas pomáha chrániť srdcovo-cievny systém. Vďaka nízkemu glykemickému indexu a podielu vlákniny prispieva reďkovka aj k stabilizácii hladiny cukru v krvi.
„Vláknina obsiahnutá v reďkovke pomáha zlepšovať črevnú peristaltiku a podporuje trávenie. Konzumácia reďkoviek stimuluje tvorbu žlče, čím priaznivo pôsobí na činnosť pečene a žlčníka,“ priblížila odborníčka. Okrem toho má mierne močopudné účinky, ktoré napomáhajú prirodzenému vylučovaniu toxínov z tela.
Čierna reďkovka ponúka významné množstvo draslíka, dôležitého pre kardiovaskulárny a nervovo-svalový systém človeka. Obsahuje aj horčičné silice, ktoré sú zodpovedné za jej charakteristickú štipľavú chuť. Šťava z čiernej reďkovky má veľmi dobré účinky pri niektorých problémoch so žlčníkom či pečeňou, tráviacich ťažkostiach, ako sú nadúvanie, zápcha a pocit ťažoby po jedle. Ako doplnil RÚVZ, sirup z tohto druhu reďkovky sa používa na zmiernenie kašľa.
Pre zachovanie čo najväčšieho množstva prospešných látok je podľa odborníčky najlepšie konzumovať reďkovku čerstvú. Môže sa pridať do šalátov, nátierok alebo použiť ako príloha k hlavným jedlám. Pred konzumáciou je dobré poradiť sa s lekárom, pretože v tehotenstve, pri ochoreniach štítnej žľazy či žalúdočných vredoch sa šťava z reďkovky neodporúča piť.
