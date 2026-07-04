< sekcia Slovensko
Referendum je podľa neoficiálnych výsledkov neplatné
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. júla (TASR) - Po sčítaní 98,91 percenta okrskov dosahuje účasť v sobotnom referende 16 percent. Desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky tak bude podľa neoficiálnych priebežných výsledkov neplatné. Z počtu 4.263.892 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov zúčastnilo na referende 682.230 ľudí. Platných hlasovacích lístkov je zatiaľ 675.908. Z celkovo 5545 volebných okrskov je potvrdených 5485 okrskových zápisníc.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia, na voľbu poštou sa zaregistrovalo 8460 voličov. Poľa neoficiálnych výsledkov v referende hlasovalo 5218 voličov zo zahraničia, čo tvorí 0,79 percenta.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia, na voľbu poštou sa zaregistrovalo 8460 voličov. Poľa neoficiálnych výsledkov v referende hlasovalo 5218 voličov zo zahraničia, čo tvorí 0,79 percenta.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.