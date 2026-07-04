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Referendum je podľa neoficiálnych výsledkov neplatné

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Na snímke hlasovacia schránka počas prípravy na referendum na mestskom úrade v Starej Turej, okres Nové Mesto nad Váhom v piatok 3. júla 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 4. júla (TASR) - Po sčítaní 98,91 percenta okrskov dosahuje účasť v sobotnom referende 16 percent. Desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky tak bude podľa neoficiálnych priebežných výsledkov neplatné. Z počtu 4.263.892 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov zúčastnilo na referende 682.230 ľudí. Platných hlasovacích lístkov je zatiaľ 675.908. Z celkovo 5545 volebných okrskov je potvrdených 5485 okrskových zápisníc.

Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia, na voľbu poštou sa zaregistrovalo 8460 voličov. Poľa neoficiálnych výsledkov v referende hlasovalo 5218 voličov zo zahraničia, čo tvorí 0,79 percenta.

V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.

Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.
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