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Referendum by podľa priebežných výsledkov malo byť neplatné
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Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky by malo byť podľa neoficiálnych priebežných výsledkov neplatné. Po sčítaní takmer 82 percent okrskov sa na ňom zúčastnilo iba 15 percent občanov oprávnených hlasovať. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť. Priebežné neoficiálne výsledky zverejňuje Štatistický úrad SR.