Členov špeciálnych volebných komisií možno nahlásiť do 12. decembra

Bratislava 3. decembra (TASR) - Členov špeciálnych okrskových komisií počas januárového referenda, ktoré sú určené na hlasovanie ľudí v izolácii, možno nahlásiť do 12. decembra. Jedného člena a jedného náhradníka môže delegovať politická strana zastúpená v parlamente a petičný výbor. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Špeciálne komisie sa zriaďujú na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania pre ľudí, ktorí budú v karanténe alebo izolácii z dôvodu ochorenia COVID-19. Budú môcť hlasovať v referende, ak o to vopred požiadajú. Špeciálne hlasovať môžu aj tí voliči, ktorí žijú s týmito osobami v spoločnej domácnosti. Zriadi sa 79 špeciálnych volebných okrskov, ktorých územným obvodom je okres.



Ministerstvo upozorňuje, že právo delegovať člena majú tie strany, ktoré získali zastúpenie v Národnej rade SR na základe výsledkov parlamentných volieb v roku 2020. Ide o strany SaS, Sme rodina, Za ľudí, OĽANO, Smer-SD a ĽSNS. Komisie budú mať sedem členov.



Podrobnosti o procese a obsahu oznámenia o delegovaní člena do komisie sú zverejnené na webe MV. Zaslať ho treba okresnému úradu. Členovia komisie musia zachovávať nestrannosť.



Špeciálna volebná komisia vyšle v deň referenda k voličovi dvoch členov so špeciálnym zoznamom voličov, špeciálnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.



Členovi špeciálnej volebnej komisie a zapisovateľovi patrí odmena 200 eur, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa volebného zákona.



Referendum bude 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.