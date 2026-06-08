< sekcia Slovensko
Žiadať elektronicky o hlasovací preukaz v referende sa dá do 15. júna
O hlasovací preukaz môže občan elektronicky alebo listom ešte týždeň, do 15. júna, a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. júna (TASR) - Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom ešte týždeň, do 15. júna, a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Požiadať o hlasovací preukaz môže volič elektronicky, ale aj listom, a to do 15. júna. Osobne môže oň požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže 3. júla, v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Požiadať o hlasovací preukaz môže volič elektronicky, ale aj listom, a to do 15. júna. Osobne môže oň požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže 3. júla, v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.