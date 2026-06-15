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Referendum: Na elektronickú žiadosť o hlasovací preukaz zostáva deň
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky už len počas pondelka. Osobne môže oň požiadať najneskôr deň pred konaním referenda, teda 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Osobne môže o preukaz žiadať v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Osobne môže o preukaz žiadať v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.