O hlasovanie poštou zo zahraničia v referende požiadalo 777 voličov

Bratislava 17. decembra (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia v januárovom referende požiadalo celkovo 777 voličov. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Žiadať o hlasovanie poštou sa dalo do 2. decembra.



"Do zákonom stanovenej lehoty 50 dní predo dňom konania referenda (2. 12. 2022) požiadalo o voľbu poštou 72 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a 705 voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky," uviedli z tlačového odboru MV. Dodali, že v hlavnom meste SR Bratislava požiadalo o voľbu poštou v referende 67 voličov.



Tým, ktorí včas požiadali o voľbu poštou, zašle obec, respektíve ministerstvo vnútra, najneskôr 35 dní predo dňom konania sa referenda obálky a hlasovací lístok.



Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Obálky treba poslať tak, aby boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň pred referendom, čiže 20. januára 2023. Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť v parlamentných voľbách, čiže musí byť plnoletý.



Referendum bude 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.