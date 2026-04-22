< sekcia Slovensko
Hlasovanie v referende zo zahraničia: Požiadať o to môžete do 13. mája
Podmienkou je občianstvo SR, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. apríla (TASR) - Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia SR, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať najneskôr do 13. mája. Rezort vnútra o tom informuje na svojej stránke.
Požiadať o hlasovanie poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov SR, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska alebo majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia.
Podmienkou je občianstvo SR, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas.
Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne Ministerstva vnútra SR na Štefánikovej ulici 15 v Bratislave najneskôr do piatka 3. júla do 12.00 h, inak hlas nebude započítaný.
Prezident SR vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.
