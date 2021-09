Reflexné prvky na oblečení dieťaťa by mali byť samozrejmosťou

Bratislava 2. septembra (TASR) - Reflexné prvky na oblečení, školskej taške, na bicykli či kolobežke dieťaťa by mali byť samozrejmosťou. Pri príležitosti začiatku školského roka to pripomenula hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



"Pri skoršom stmievaní je dobrá viditeľnosť vašich detí alfou a omegou," zdôraznila. Predchádzať úrazom a ohrozeniu zdravia pomáha aj to, keď sa deťom pripomenie, ako správne prechádzať cez cestu.



Odporúča tiež vysvetliť dieťaťu, že všetku zvyšnú energiu si treba šetriť na hodiny telesnej výchovy. Treba im zdôrazniť, že po laviciach sa neskáče, po chodbách školy sa nebehá a už vôbec nie, keď práve žiak desiatuje.



Rodičom pripomína, že obuv detí musí mať podrážku, ktorá sa nešmýka. Platí to najmä v čase, keď sú chodníky plné mokrého šmykľavého lístia.



Takisto radí, aby rodičia nepreceňovali schopnosti svojho dieťaťa a vyberali mu športové aktivity primerané jeho veku a telesnej zdatnosti.