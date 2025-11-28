< sekcia Slovensko
Reflexné prvky upozornia vodiča na chodca desiatky metrov dopredu
Pri zníženej viditeľnosti prišlo o život 21 chodcov, za svetla ich bolo až 30.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Reflexné prvky dokážu vodiča upozorniť na chodca už niekoľko desiatok metrov dopredu, a to aj cez deň. Chodec v tmavom oblečení a bez reflexných prvkov sa stáva pre vodiča neviditeľným. Polícia to opätovne pripomína aj v súvislosti s výsledkami analýzy tohtoročných dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli chodci. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru (PZ).
„Neustále upozorňujeme, že viditeľnosť je rozhodujúca. Zvýšenie vlastnej bezpečnosti je jednoduché - reflexná páska na batohu či bunde, svetlejšie oblečenie, použitie svetla na mobilnom telefóne a zvýšenie pozornosti pri prechádzaní cez cestu. Tieto veci môžu zachrániť život,“ zdôraznil riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Juraj Tlacháč.
Pri zníženej viditeľnosti prišlo o život 21 chodcov, za svetla ich bolo až 30. Tmavé oblečenie malo 35 chodcov, svetlé päť a inej farby 11. Reflexné prvky mali len traja chodci, až 48 chodcov ich nemalo.
V 20 prípadoch bol vinníkom chodec a v 31 prípadoch bol vinníkom vodič. Na priechode pre chodcov zomrelo 17 chodcov, na chodníku dvaja, kým na ceste 32. Pod vplyvom alkoholu bolo osem chodcov, triezvych 32 a vplyv alkoholu alebo drog ešte vyšetrujú v 11 prípadoch.
Ťažko sa zranilo celkovo 143 chodcov, za zníženej viditeľnosti 61 a za svetla 82. Tmavé oblečenie v čase nehody nosilo 73 chodcov, 21 svetlé a iné malo 49 chodcov.
Zarážajúce podľa polície sú aj údaje o reflexných prvkoch, ktoré použilo iba deväť chodcov a až 134 nie. Chodec bol vinníkom v 39 prípadoch a vodič v 104. Na priechode pre chodcov sa ťažko zranilo 72 chodcov, na ceste 61, na chodníku sedem a inde traja. Pri ťažko zranených chodcoch bolo 24 z nich pod vplyvom alkoholu, 107 bolo triezvych a v 12 prípadoch požitie alkoholu či drog ešte zisťujú.
Analýza tragických udalostí podľa polície teda ukázala, že mnohé z nich mali spoločné rovnaké rizikové prvky - chodci boli oblečení v tmavom odeve a bez reflexných prvkov. Nehody sa stali za denného svetla, na ceste a vinníkom bol častejšie vodič. Polícia preto opätovne apeluje, aby sa každý účastník cestnej premávky správal tak, aby neohrozoval seba ani ostatných.
