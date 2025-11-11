< sekcia Slovensko
RegioJet vyzýva na zavedenie ETCS na kľúčových železničných tratiach
Železničná doprava na Slovensku by podľa spoločnosti bez zavedenia týchto zmien bola vystavená veľkým rizikám.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet vyzýva na zavedenie systému ETCS na kľúčových železničných tratiach Slovenska. Na týchto tratiach by zároveň podľa neho mali jazdiť iba vlaky s nainštalovaným ETCS. V súvislosti s nedeľnou (9. 11.) zrážkou dvoch vlakov pri Pezinku a piatkovým (7. 11.) podobným incidentom v Bratislave o tom TASR informoval hovorca RegioJetu Lukáš Kubát.
„Našou absolútnou prioritou je bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov. Slovensko by malo čo najrýchlejšie zabezpečiť, aby všetky hlavné trate boli vybavené systémom ETCS a aby po nich jazdili iba vozidlá, ktoré týmto systémom disponujú,“ uviedol majiteľ spoločnosti RegioJet Radim Jančura. Železničná doprava na Slovensku by podľa spoločnosti bez zavedenia týchto zmien bola vystavená veľkým rizikám.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik v pondelok (10. 11.) potvrdil, že rovnaká situácia sa stala aj v piatok. K zrážke vtedy nedošlo.
